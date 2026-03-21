Samsung xác nhận điện thoại mới của hãng sẽ tương thích với AirDrop

Samsung sớm đưa tính năng này qua bản cập nhật phần mềm tới đây (Ảnh minh hoạ: Sammy Fans).

Từ lâu, AirDrop được xem là "chất keo" quan trọng nhất giữ chân người dùng ở lại với hệ sinh thái Apple, với khả năng chia sẻ tệp tin nhanh chóng chỉ với một chạm mang lại giá trị thực tế vượt xa các chiến dịch quảng cáo.

Việc thiếu tính năng tương đương trên các nền tảng khác từng là rào cản lớn khiến người dùng iPhone ngần ngại khi muốn chuyển sang các dòng điện thoại Android.

Tuy nhiên, điều này đang dần bị phá vỡ. Tháng 11/2025, Google đã tiên phong giải quyết vấn đề này trên dòng điện thoại Pixel 10, cho phép giao thức Quick Share giao tiếp trực tiếp với AirDrop.

Tiếp nối bước đi đó, Samsung dự kiến sẽ triển khai tính năng tương tự thông qua các bản cập nhật phần mềm trên dòng Galaxy S26.

Theo các thông tin kỹ thuật, quá trình chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ điều hành sẽ dựa trên việc khai thác phương thức hoạt động hiện tại của AirDrop cụ thể:

Khi iPhone được thiết lập ở chế độ AirDrop "Mọi người" (Everyone), thiết bị Samsung sẽ nhận diện và hiển thị iPhone như một đích đến để chia sẻ.

Ngược lại, người dùng bật Quick Share trên Samsung để các thiết bị Apple có thể tìm thấy và truyền tệp tin qua lại.

Dù quá trình truyền tải có thể khiến kết nối Wi-Fi tạm thời bị gián đoạn do hệ thống ưu tiên băng thông cho việc gửi tệp, nhưng đây vẫn được đánh giá là bước tiến đột phá về trải nghiệm người dùng đa nền tảng.

Việc bổ sung AirDrop nằm trong lộ trình dài hơi của Samsung nhằm hạ thấp rào cản chuyển đổi thiết bị, hứa hẹn giúp người dùng iPhone chuyển toàn bộ dữ liệu, ảnh và ứng dụng không dây một cách liền mạch.

Đáng chú ý, khả năng hỗ trợ AirDrop có thể không chỉ giới hạn ở các dòng máy mới. Phiên bản One UI 8.5 dự kiến sẽ mang tính năng này xuống các mẫu flagship đời cũ như Galaxy S24 và S23, giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ lên đến hàng chục triệu thiết bị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn giữ thái độ im lặng trước việc Google và Samsung tìm ra giải pháp tương thích với giao thức độc quyền của mình.

Một nguồn tin nội bộ của Sammy Fans nhận định: "Khi khoảng cách về tính năng độc quyền như chia sẻ tập tin bị xóa bỏ, tốc độ dịch chuyển người dùng từ iOS sang Galaxy có thể sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai gần".