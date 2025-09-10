Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, công ty đã gỡ bỏ thông tin về 4 sản phẩm này. Đây là chiến lược quen thuộc của Apple mỗi dịp phát hành iPhone mới, nhằm "dọn đường" cho thế hệ iPhone 17 chuẩn bị lên kệ.

iPhone 16 Pro Max đến nay vẫn là phiên bản được người dùng Việt ưa chuộng nhất (Ảnh: PhoneArena).

Chiến lược ngừng kinh doanh sản phẩm cũ được đánh giá là phù hợp, giúp Apple "dọn dẹp" dải sản phẩm trên thị trường. Việc giữ lại quá nhiều mẫu máy có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc lựa chọn.

Hơn nữa, nếu các mẫu máy cũ tiếp tục được bán ra với giá thấp hơn, chúng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính những chiếc iPhone mới ra mắt.

Dù đã bị Apple gỡ bỏ thông tin khỏi website, cả 4 mẫu máy này vẫn đang được kinh doanh tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của hãng tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, những thiết bị trên có thể sẽ sớm hết hàng trong một vài tháng tới.

Sau một năm ra mắt, iPhone 16 Pro Max đang được chào bán với mức giá 29,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone 16 Pro có mức giá 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết iPhone 16 Pro Max đến nay vẫn là phiên bản được người dùng Việt ưa chuộng nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 16. Đồng thời, thiết bị này hiện cũng mang về doanh thu lớn nhất trong toàn bộ ngành hàng iPhone.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus có thể sẽ được Apple tiếp tục kinh doanh tại thị trường Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Bên cạnh bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, Apple cũng ngừng kinh doanh 2 dòng sản phẩm khác là iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Hai thiết bị có mức giá lần lượt từ 15 triệu đồng và 18,6 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Bộ đôi sản phẩm này có doanh số tương đối tốt tại thị trường Việt Nam. Một số chuyên gia dự đoán thiết bị này nhiều khả năng vẫn được Apple kinh doanh tại thị trường Việt Nam, nhằm đa dạng hóa dải sản phẩm của hãng.

Trên thực tế, việc một sản phẩm ngừng sản xuất không có nghĩa là thiết bị đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường. Trước đây, Apple cũng từng dừng bán một số dòng như iPhone 13, iPhone 14. Tuy vậy, những thiết bị này vẫn được phân phối thông qua các đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam.