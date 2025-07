Bộ trưởng Công an: Không gian mạng đang trở thành mặt trận chiến lược mới

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì hội nghị (Ảnh: NCA).

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) diễn ra chiều 15/7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, đã có những chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh vai trò của Hiệp hội trong bối cảnh không gian mạng trở thành mặt trận chiến lược mới.

Thách thức và sứ mệnh trong kỷ nguyên số

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhận định, năm nay đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước, khi công cuộc cải cách thể chế, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ.

Không gian mạng đã trở thành hạ tầng thiết yếu cho mọi hoạt động của đời sống quốc gia.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn, an ninh mạng như tấn công có tổ chức, rò rỉ dữ liệu cá nhân, thao túng thông tin.

"Trong nước, các hệ thống thông tin trọng yếu, dữ liệu cá nhân, nền tảng số của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn bị tấn công và thao túng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo một môi trường số an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia.

Bộ trưởng đánh giá cao những bước tiến của Hiệp hội trong 6 tháng đầu năm bao gồm việc tổ chức các cuộc gặp mặt, tọa đàm, góp ý xây dựng pháp luật, tuyên truyền chính sách, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn và xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy.

Hiệp hội cũng đang tích cực chuẩn bị cho Lễ ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Khoảng cách và kỳ vọng phát triển công nghiệp an ninh mạng

Dù ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang thẳng thắn chỉ ra rằng Hiệp hội vẫn còn "khoảng cách rất xa so với thực tiễn" để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn đã xác định.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu cao hơn của Hiệp hội là để an ninh mạng trở thành động lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiến tạo nền công nghiệp an ninh mạng của Việt Nam, hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao, mang tầm quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề ra nhiều định hướng quan trọng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Công an cùng với lãnh đạo các cơ quan ban, ngành ra mắt Tạp chí An ninh mạng Quốc gia (Ảnh: NCA).

Trước hết, Hiệp hội cần tập trung vào việc "làm chủ, tự chủ về công nghệ và sản phẩm".

Bộ Công an đang được giao chủ trì phát triển công nghiệp an ninh và Bộ trưởng mong muốn có sự hỗ trợ, đóng góp về nguồn lực và nhân lực từ Hiệp hội để tạo ra "những sản phẩm cụ thể hoặc những giải pháp cụ thể do chính chúng ta làm chủ".

Đây là xu thế tất yếu để Việt Nam có thể tự chủ và yên tâm trong kỷ nguyên mới.

Định hướng chiến lược

Đại tướng Lương Tam Quang đưa ra một số đề nghị cụ thể cho Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia:

Dựa trên Điều lệ Hiệp hội và các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là bốn nghị quyết của Bộ Chính trị, Hiệp hội cần đáp ứng các yêu cầu mới về đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp và phát triển công nghiệp an ninh.

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hiệp hội sẽ được ưu tiên giao nhiệm vụ, đặt hàng nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghiệp an ninh.

Tập trung vào việc phát triển các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực an ninh mạng, với chính sách đãi ngộ xứng đáng và chiến lược dài hạn.

Xây dựng bộ chỉ số an toàn an ninh mạng của Việt Nam và phấn đấu đạt thứ hạng cao trên bản đồ thế giới để thu hút đầu tư.

Bộ trưởng Công an đưa ra nhiều đề nghị chiến lược cho Hiệp hội trong thời gian tới (Ảnh: NCA).

Hiệp hội cần rà soát, điều chỉnh, làm mới những phương hướng, định hướng chiến lược để tạo sân chơi chung, có lộ trình và mục tiêu cụ thể, tạo ra sản phẩm cụ thể.

Tích cực tuyên truyền về phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và phát triển công nghiệp an ninh mạng.

Hiệp hội cần đóng góp vào việc sửa đổi Luật An ninh mạng, hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vào tháng 10 tới.

Chủ động đồng hành cùng các địa phương triển khai giải pháp bảo vệ an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế hệ thống,tránh tình trạng bị động, chỉ khắc phục sau khi xảy ra sự cố.

Phối hợp tổ chức thành công Ngày An toàn mạng Việt Nam vào tháng 8 và Lễ ký Công ước Hà Nội về tội phạm mạng vào tháng 10.

Tạp chí An ninh mạng Việt Nam cần được phát triển thành cơ quan ngôn luận chính thức và kênh truyền thông chiến lược của Hiệp hội, kết nối cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng rằng, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, khẳng định vai trò và vị thế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dựa trên điều lệ của Hiệp hội và các nghị quyết, chủ trương của đất nước.