Nvidia ra mắt nền tảng kiểm soát AI tự hành cho doanh nghiệp

Nvidia ra mắt NemoClaw, một nền tảng mã nguồn mở được thiết kế để gia cố bảo mật cho các tác nhân AI tự hành (OpenClaw) trong môi trường doanh nghiệp.

Tại hội nghị GTC, Nvidia công bố NemoClaw, phiên bản dành cho doanh nghiệp phát triển từ nền tảng OpenClaw. Khác với chatbot chỉ phản hồi văn bản, các hệ thống AI tác nhân (agentic AI) có thể tự lập kế hoạch, truy cập công cụ và thao tác trực tiếp trên dữ liệu, kéo theo nhiều rủi ro mới về bảo mật.

Theo OWASP, các lỗ hổng như tiêm câu lệnh hay xử lý đầu ra không an toàn có thể khiến AI bị lợi dụng để truy xuất dữ liệu nhạy cảm hoặc thực thi hành động gây hại. Trong khi đó, IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu lên tới 4,45 triệu USD, khiến doanh nghiệp buộc phải thận trọng.

Bảo mật và quản trị đang là nút thắt cổ chai lớn nhất khiến các doanh nghiệp còn e dè trong việc triển khai rộng rãi AI tác nhân do các rủi ro về tấn công câu lệnh và lộ lọt dữ liệu.

NemoClaw được phát triển nhằm giải quyết bài toán này, cho phép kiểm soát chặt chẽ hoạt động của AI. Hệ thống có thể giới hạn quyền truy cập dữ liệu, thực thi các tác vụ trong môi trường cô lập (sandbox) và ghi lại nhật ký đầy đủ để phục vụ kiểm tra, tuân thủ.

Một điểm đáng chú ý là nền tảng này không phụ thuộc phần cứng, có thể chạy trên cả hệ thống không dùng GPU Nvidia. Người dùng có thể kết hợp với các mô hình mã nguồn mở hoặc triển khai cục bộ, đồng thời kết nối đám mây khi cần.

CEO Jensen Huang ví chiến lược này như “khoảnh khắc Linux và Kubernetes”, cho thấy tham vọng biến NemoClaw thành tiêu chuẩn vận hành AI an toàn trong doanh nghiệp.

Tuy vậy, NemoClaw vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, y tế và khu vực công, cũng như mức độ tham gia của cộng đồng mã nguồn mở.

Giới chuyên gia nhận định, nếu giải quyết được bài toán bảo mật, AI tác nhân có thể trở thành nền tảng cốt lõi cho tự động hóa trong doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở các ứng dụng thử nghiệm như hiện nay.