AI bùng nổ đẩy thương mại toàn cầu tăng vọt

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu, đặc biệt trong năm 2025. Đây là thông tin được nêu ra trong Báo cáo Kết nối Toàn cầu của DHL 2026.

Báo cáo được công bố vào ngày 10/3. Báo cáo dựa trên 9 triệu điểm dữ liệu được theo dõi qua các luồng thương mại, vốn, thông tin và di chuyển của con người trên toàn cầu.

Báo cáo đã cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về sự toàn cầu hóa hiện nay.

Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: BTC).

Cụ thể, theo báo cáo, thương mại toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2025 so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2017, ngoại trừ giai đoạn biến động do đại dịch Covid-19.

Trong đó, hoạt động thương mại liên quan đến AI đã tăng mạnh khi các quốc gia và doanh nghiệp đua nhau xây dựng hạ tầng AI.

Theo số liệu của WTO, các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã đóng góp 42% vào tăng trưởng thương mại hàng hóa trong ba quý đầu năm 2025.

Phân tích sâu hơn vấn đề này, theo Giáo sư Steven A. Altman - Trường Kinh doanh NYU Stern (tác giả báo cáo), chuỗi giá trị phục vụ cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng lại ở các trung tâm dữ liệu hay máy chủ.

Toàn bộ hệ sinh thái này kéo dài ngược trở lại tới các linh kiện bán dẫn, silicon và cả những thiết bị chuyên dụng dùng để sản xuất chip.

“Nếu nhìn vào các tuyến thương mại, Đài Loan (Trung Quốc) giữ vai trò trung tâm của chuỗi cung ứng công nghệ này”, ông cho biết.

Giáo sư Steven A. Altman - Trường Kinh doanh NYU Stern (Ảnh: BTC).

Một trong những hành lang thương mại nổi bật là tuyến Singapore - Đài Loan (Trung Quốc), nơi diễn ra sự hợp tác chặt chẽ với lượng lớn linh kiện và bộ phận công nghệ cao được luân chuyển liên tục giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh đó, dòng thương mại từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Mỹ cũng rất mạnh mẽ, do Mỹ là quốc gia đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ AI.

Theo GS Altman, khi đề cập đến AI, bản chất vấn đề gắn liền với lĩnh vực điện tử và bán dẫn, vì vậy các trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng trong ngành này tự nhiên trở thành tâm điểm của các dòng thương mại liên quan.

Ông cũng cho biết các phân tích chi tiết hơn về chuỗi giá trị toàn cầu của AI sẽ tiếp tục được cập nhật trong các báo cáo sắp tới.

Cũng theo GS Altman, triển vọng tăng trưởng thương mại của Việt Nam được dự báo khá tươi sáng (2026-2030).

Theo đó, dự báo đạt mức tăng trưởng thương mại hàng hóa tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới và tốc độ tăng trưởng thương mại nhanh thứ 24 (~6%).

"Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 6 thế giới dựa trên tỉ trọng GDP. Hy vọng Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện vị trí này xuống thứ 4", GS Steven A. Altman nói.