Làn sóng sa thải nhân sự toàn cầu dưới cái bóng của AI

Những gì thế giới đang chứng kiến không còn là những đợt "điều chỉnh nhân sự" hậu đại dịch hay các biện pháp thắt lưng buộc bụng thông thường. Một thực tế mới đang hiện hữu: AI đã chuyển mình từ một công cụ hỗ trợ năng suất thành lý do cốt lõi cho việc cắt giảm hàng chục nghìn vị trí việc làm.

Theo dữ liệu từ TechNode Global, chỉ trong chưa đầy nửa đầu tháng 3, số lượng nhân viên bị sa thải trong ngành công nghệ đã chạm mốc 45.000 người, trong đó hơn 9.200 trường hợp (chiếm gần 20%) được xác định là do trực tiếp tác động của AI và tự động hóa.

Bức tranh thị trường lao động đang bị đe dọa từ các thuật toán, công ty RationalFX - là một ví dụ điển hình - đang thực hiện các đợt cắt giảm mạnh tay để ưu tiên cho ngân sách công nghệ. Tỷ lệ gần 20% số người mất việc trong tháng 3 có liên quan trực tiếp đến AI cho thấy tốc độ thay thế của máy móc đang nhanh hơn bất kỳ dự báo nào trước đây.

Tuy nhiên, đằng sau những con số là một chiến lược truyền thông tinh vi. Trang The Conversation đã đặt ra một câu hỏi: Liệu AI có thực sự là công cụ huỷ hoại việc làm, hay chỉ là một tấm khiên để các công ty che đậy những sai lầm trong quản lý và tuyển dụng quá mức trước đó?

AI trở thành bình phong

Có một xu hướng rõ rệt là các công ty công nghệ đang đổ lỗi cho AI để xoa dịu các nhà đầu tư. Việc tuyên bố "chúng tôi sa thải vì AI" nghe có vẻ giống một bước đi chiến lược hướng tới tương lai hơn là thừa nhận việc công ty đã tính toán sai nhu cầu thị trường. AI trong bối cảnh này trở thành một "vật tế thần" hoàn hảo cho những quyết định quản trị khắc nghiệt.

AI đang là cái cớ để nhiều công ty công nghệ sa thải việc làm (Ảnh minh hoạ: Linkedln).

Cách các doanh nghiệp thông báo về việc sa thải đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. Theo phân tích từ Business Insider, các bản ghi nhớ sa thải năm 2026 không còn chỉ mang sắc thái xin lỗi hay chia buồn. Thay vào đó, chúng đã biến thành những "tuyên ngôn chiến lược" về kỷ nguyên AI.

Trong các thông báo này, việc cắt giảm nhân sự được đóng gói như một phần tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Các lãnh đạo doanh nghiệp không còn ngần ngại khi nói rằng công ty đang dịch chuyển nguồn vốn từ quỹ lương sang quỹ hạ tầng công nghệ.

Họ đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường: Thay vì đầu tư vào con người - vốn có chi phí vận hành cao và tính biến động lớn - họ chọn đầu tư vào các hệ thống tự học có khả năng làm việc 24/7 với chi phí biên gần bằng không.

Đây là một sự thay đổi tư duy quản trị mang tính lịch sử, nơi hiệu quả của thuật toán được đặt lên trên giá trị của kinh nghiệm con người.

Minh chứng rõ nét nhất cho nghịch lý này nằm ở gã khổng lồ Meta. Báo cáo từ Reuters cho thấy, công ty đang lên kế hoạch cho những đợt sa thải quy mô lớn khi chi phí đầu tư cho AI bắt đầu đè nặng lên bảng cân đối kế toán. Đây là một thực tế trớ trêu: Để theo đuổi AI, các công ty phải trở nên cực kỳ tinh gọn.

Chi phí để Meta duy trì các trung tâm dữ liệu khổng lồ, mua hàng nghìn chip GPU Nvidia thế hệ mới và trả lương cho một nhóm nhỏ các kỹ sư AI hàng đầu là vô cùng đắt đỏ. Để bù đắp cho những khoản chi phí khổng lồ này, các bộ phận khác - từ tiếp thị, nhân sự đến các nhóm kỹ thuật truyền thống - buộc phải bị cắt giảm.

Cổng trụ sở chính của Meta tại Hoa Kỳ (Ảnh: Reuters).

Meta và nhiều tập đoàn lớn đang ở trong một cuộc đua mà ở đó, nhân lực phổ thông chính là "nhiên liệu" bị đốt cháy để cỗ máy AI có thể tiến về phía trước. Việc sa thải không phải vì công ty đang thất bại, mà vì họ cần gom tiền để đặt cược vào một tương lai nơi AI thống trị.

Trường hợp của Digg (trang tin tức tổng hợp) lại mở ra một góc nhìn khác về làn sóng sa thải lần này. Không phải Digg chủ động thay thế con người bằng AI, mà chính sự trỗi dậy của các bot AI bên ngoài đã phá hủy mô hình kinh doanh của họ.

Khi các bot AI tràn ngập Internet để quét dữ liệu, chúng không chỉ tiêu tốn tài nguyên hệ thống mà còn thay đổi cách người dùng tương tác với nội dung. Các nền tảng nội dung truyền thống như Digg đang đứng trước nguy cơ bị "vắt kiệt" dữ liệu bởi các mô hình ngôn ngữ lớn mà không nhận được bất kỳ giá trị kinh tế nào quay trở lại.

Việc cắt giảm nhân sự tại Digg là hệ quả trực tiếp của việc doanh thu bị sụt giảm do hệ sinh thái Internet bị đảo lộn bởi AI. Đây là một lời cảnh báo cho thấy AI không chỉ đe dọa người lao động từ bên trong doanh nghiệp mà còn có thể phá hủy cả một ngành công nghiệp từ bên ngoài.

Tương lai nào cho người lao động?

Theo các chuyên gia công nghệ, chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về sự chuyển dịch cơ cấu lao động toàn cầu.

Dan Ives - Giám đốc điều hành tại Wedbush Securities - cho biết, làn sóng sa thải này mang ba đặc điểm chính.

Thứ nhất, đó là sự thực dụng hóa công nghệ. Các công ty không còn coi AI là một dự án thử nghiệm ở phòng Lab, mà đưa nó vào dây chuyền sản xuất chính và loại bỏ bất kỳ mắt xích con người nào mà máy móc có thể làm tốt hơn hoặc rẻ hơn.

Thứ hai, đó là sự tập trung hóa nguồn lực. Tiền lương của hàng nghìn nhân viên hành chính, biên tập viên hay lập trình viên cấp thấp đang được dồn vào tay một số ít các chuyên gia AI và các nhà cung cấp hạ tầng đám mây. Khoảng cách thu nhập và vị thế trong ngành công nghệ đang bị kéo giãn hơn bao giờ hết.

Thứ ba, đó là sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư giờ đây đánh giá cao các công ty có đội ngũ nhân sự tinh gọn nhưng sở hữu năng lực AI mạnh mẽ. Áp lực từ phố Wall (trung tâm tài chính của thế giới) buộc các CEO phải thực hiện sa thải ngay cả khi công ty vẫn đang có lãi, chỉ để chứng minh rằng họ đang tối ưu hóa theo xu hướng mới.

Việc 9.200 người mất việc vì AI chỉ trong 3 tháng đầu năm có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi các mô hình AI trở nên thông minh hơn và chi phí triển khai giảm xuống, áp lực lên vai người lao động sẽ càng lớn.

Tờ The Conversation dẫn một báo cáo cho biết, không phải mọi thông báo sa thải gắn mác AI đều là lỗi của công nghệ. Việc lạm dụng thuật ngữ này để che đậy các yếu tố kinh tế vĩ mô hay sai lầm cá nhân của lãnh đạo là một sự thật cần được bóc trần. Người lao động không chỉ đang đấu tranh với máy móc, mà còn đang đấu tranh với những quyết định quản trị lấy AI làm bình phong.

Làn sóng sa thải AI là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự lỗi thời của các kỹ năng truyền thống. Nhưng quan trọng hơn, nó đặt ra một thách thức về đạo đức kinh doanh: Trong kỷ nguyên của hiệu suất lên ngôi, vị trí của con người ở đâu? Nếu các doanh nghiệp chỉ mải mê cắt giảm nhân sự để đầu tư vào chip và thuật toán, ai sẽ là người tiêu thụ những sản phẩm và dịch vụ mà AI tạo ra?

Các chuyên gia đồng tình rằng, đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng việc làm, mà là một cuộc tái định nghĩa về giá trị của con người trong một thế giới đang dần bị điều hành bởi mã nguồn và dữ liệu. Sự liền mạch của làn sóng này cho thấy, AI không còn là tương lai - nó chính là thực tại khắc nghiệt mà mọi người lao động và doanh nghiệp đều phải đối mặt mà không có đường lui.