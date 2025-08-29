Galaxy A17 5G và Galaxy A07: Bền bỉ và đa năng, AI hữu ích

Cả hai đều hướng đến nhu cầu học tập, đi làm, giải trí hằng ngày, đồng thời bổ sung các tính năng bảo mật - cập nhật dài hơi vốn quan trọng với nhóm người dùng học sinh sinh viên, tài xế công nghệ cũng như người lao động phổ thông.

Bộ đôi Galaxy A17 5G và Galaxy A07 mới là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi đối tượng người dùng (Ảnh: Samsung).

Phổ cập trải nghiệm AI: Gemini Live và Circle to Search trên Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G tích hợp phím Gemini chuyên dụng cùng loạt tính năng AI giúp người dùng tra cứu, tóm tắt, lập kế hoạch nhanh trong ngữ cảnh thực tế. Với Gemini Live, người dùng có thể trao đổi bằng giọng nói để nhờ AI hỗ trợ nhiều tác vụ liền mạch giữa các ứng dụng, từ ghi chú, lịch hẹn đến gợi ý nội dung, nhờ tích hợp sâu trên Android và hệ sinh thái ứng dụng Google lẫn Samsung.

Galaxy A17 5G được trang bị AI hữu ích và thông minh cho người dùng (Ảnh: Samsung).

Circle to Search cho phép khoanh bất kỳ chi tiết nào trên màn hình để tra cứu ngay, hữu ích khi người dùng đang xem bài học, công thức, địa điểm hay món đồ cần mua mà không phải rời ứng dụng đang mở. Với cải tiến vượt trội và trực quan này, bộ đôi Galaxy A series mới phù hợp nhu cầu học - làm - giải trí của người dùng phổ thông.

Bền bỉ và an tâm dài hạn

Với Galaxy A17 5G, Samsung nhấn mạnh chống rung OIS cho camera 50MP và chuẩn kháng bụi - nước nhẹ IP54, thiết kế mỏng 7,5mm cho cảm giác cầm gọn. Đây là những nâng cấp thực dụng để chịu đựng va chạm nhẹ, mưa bụi trong quá trình dùng ngoài trời. Kính Corning Gorilla Glass Victus trên A17 5G giúp tăng cường khả năng chịu trầy xước kết hợp với vật liệu polymer gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber Reinforced Polymer - GFRP) giúp máy bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng.

Bộ đôi sản phẩm mới mang đến mức độ an tâm cao khi sử dụng lâu dài (Ảnh: Samsung).

Cả Galaxy A17 5G lẫn Galaxy A07 đều được cam kết tới 6 phiên bản Android và 6 năm bản vá bảo mật. Với người dùng phổ thông, điều này đồng nghĩa thiết bị nhận tính năng mới, vá lỗ hổng đều đặn trong nhiều năm, giúp trải nghiệm liền mạch và ổn định lâu dài, đồng thời giúp an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Nâng tầm camera, màn hình và giải trí

Galaxy A17 5G sử dụng màn hình Super AMOLED 6.7inch, tần số quét 90Hz, độ sáng cao; kết hợp pin 5.000mAh và sạc nhanh 25W cho thời lượng đủ dài để xem phim, học online hay làm việc di động cả ngày. Camera chính 50MP có OIS giúp ảnh, video bớt nhòe khi chụp thiếu sáng hoặc đang di chuyển.

Galaxy A07 ghi điểm bằng màn hình 6.7inch 90Hz, vi xử lý Helio G99 ổn định, pin 5.000mAh và sạc nhanh 25W. Trong tầm giá phổ thông, cấu hình này đáp ứng tốt tác vụ học tập, mạng xã hội, chụp ảnh, quay clip cơ bản, cũng như các tựa game phổ biến ở thiết lập hợp lý. Chuẩn chống nước IP54 giúp người dùng yên tâm khi dùng ngoài trời, đi lại giữa nhiều môi trường khác nhau, đặc biệt là với các tài xế công nghệ thường xuyên làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nâng tầm giải trí, học tập và làm việc với bộ đôi Galaxy A series mới (Ảnh: Samsung).

Về thiết kế, cả hai giữ phong cách viền phẳng, cụm camera tối giản và trọng lượng nhẹ dễ cầm, phù hợp thao tác một tay và bỏ túi quần áo gọn gàng. Với A17 5G, Samsung còn nhấn mạnh trải nghiệm hiển thị sống động nhờ viền mỏng và tấm nền Amoled; trong khi A07 tối ưu tính thực dụng cho đại đa số người dùng. Tất cả đều nâng tầm trải nghiệm giải trí, học tập của người dùng một cách vượt trội.

Bảo mật và quyền riêng tư: An tâm trong mọi tác vụ

Galaxy A07 được trang bị Knox Vault để cô lập và bảo vệ khóa mã hóa, mật khẩu trong phần cứng chống xâm nhập; kèm các tính năng Theft Protection cho phép khóa máy từ xa, yêu cầu sinh trắc học để ngăn truy cập trái phép, và Auto Blocker chặn cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác thực. Đây là những lá chắn hữu ích khi làm việc, giao dịch và lưu ảnh - tài liệu cá nhân trên điện thoại.

Yếu tố bảo mật và riêng tư luôn được Samsung đặt lên hàng ngày cả trong phân khúc phổ thông (Ảnh: Samsung).

Trên Galaxy A17 5G, thiết bị thuộc danh mục Galaxy AI - Android mới của Samsung, thừa hưởng đầy đủ nền tảng bảo mật Knox và cơ chế cập nhật dài hạn. Nhờ chu kỳ cập nhật 6x OS và bảo mật, các lỗ hổng được khắc phục kịp thời, giúp máy duy trì hiệu năng ổn định theo thời gian.

Galaxy A17 5G và Galaxy A07 cùng hướng đến trải nghiệm “đủ - đúng - bền” cho số đông: màn hình lớn 90Hz, pin 5.000mAh, thiết kế gọn, IP54 và lộ trình 6 phiên bản Android kèm 6 năm bản vá bảo mật. A17 5G nổi bật ở AI tiện dụng (Gemini Live, Circle to Search), màn Super AMOLED và camera OIS; còn A07 ghi điểm ở cấu hình ổn, Knox Vault và mức giá hợp lý.

Dù là tài xế công nghệ cần máy bền bỉ, người lao động chuộng sự an tâm, hay học sinh - sinh viên cần thiết bị học tập, bộ đôi này đều là lựa chọn nổi bật trong tầm giá phổ thông, người dùng có thể an tâm sử dụng trong một thời gian dài.

Sở hữu ngay bộ đôi Galaxy A17 5G và A07 mới cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://www.thegioididong.com/dtdd/samsung-galaxy-a17-5g-8gb-128gb?rg=1