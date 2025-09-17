Người dùng Apple Watch đã có thể sử dụng tính năng cảnh báo huyết áp

Apple Watch giờ đây đã trở thành một công cụ theo dõi sức khỏe chủ động (Ảnh: Mac).

Cùng với việc phát hành phiên bản điều hành watchOS 26 và iOS 26, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã kích hoạt tính năng "thông báo tăng huyết áp", biến chiếc Apple Watch trên cổ tay người dùng thành một công cụ theo dõi sức khỏe chủ động.

Tuy nhiên Apple nhấn mạnh, đây là một công cụ sàng lọc và cảnh báo sớm, không phải thiết bị chẩn đoán y tế.

Sau khi nhận được sự chấp thuận quan trọng từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), tính năng này đã nhanh chóng được triển khai.

Đây được xem là một bước tiến lớn của Apple trong việc biến thiết bị đeo tay thành một công cụ y tế cá nhân.

Điểm cốt lõi của tính năng này là khả năng hoạt động một cách thụ động trong nền, bằng cách sử dụng cảm biến nhịp tim quang học tiên tiến, Apple Watch sẽ phân tích cách mạch máu phản ứng với từng nhịp đập của tim.

Thuật toán thông minh sẽ thu thập và đánh giá dữ liệu này trong khoảng thời gian 30 ngày để tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp mãn tính. Nếu phát hiện các xu hướng đáng lo ngại và liên tục, thiết bị sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến người dùng.

Để đảm bảo độ tin cậy, Apple cho biết tính năng này đã trải qua một "quá trình xác thực khoa học nghiêm ngặt".

Nền tảng của nó được xây dựng dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu với hơn 100.000 người tham gia và sau đó được kiểm chứng hiệu suất trong một nghiên cứu lâm sàng trên 2.000 người.

Không chỉ dừng lại ở Hoa Kỳ, tính năng này đang được triển khai trên quy mô toàn cầu. Apple xác nhận đã nhận được giấy phép từ các cơ quan y tế lớn, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU).

Các quốc gia trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam) sẽ sớm được Apple triển khai trong tháng này.

Tính năng này không dành cho người dùng dưới 22 tuổi, những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp từ trước hoặc phụ nữ đang mang thai.