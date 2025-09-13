Apple có thể sẽ phải trả giá vì chậm chân với iPhone gập?

Khảo sát của SellCell đã gây xôn xao khi chỉ ra 30% người dùng iPhone "cân nhắc" chuyển sang điện thoại gập của đối thủ nếu Apple tiếp tục trì hoãn ra mắt sản phẩm tương tự đến năm 2026.

Cụ thể, 20,1% người dùng sẵn sàng chọn Samsung và 10,2% hướng tới Google, vẽ nên một bức tranh đầy thách thức cho "gã khổng lồ" công nghệ.

iPhone 17 Pro Max ra mắt hôm 9/9 (Ảnh: Engadget).

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành lại có cái nhìn thận trọng hơn về mức độ đáng báo động của khảo sát này.

"Cân nhắc" không đồng nghĩa với "chuyển đổi"

Ross Rubin, nhà phân tích chính tại Reticle Research, nhấn mạnh: "Việc cân nhắc chuyển đổi là một thước đo rất yếu về lòng trung thành. Có một vực thẳm giữa việc nghĩ đến và việc thực sự bỏ tiền ra mua”.

Francisco Jeronimo, phó chủ tịch IDC, cũng đồng tình, cho rằng chưa có sự dịch chuyển lớn từ iOS sang Android và số lượng điện thoại gập bán ra vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm chưa đến 2% tổng số smartphone toàn cầu.

Điều này cho thấy thị trường điện thoại gập vẫn là một phân khúc ngách, chưa đủ sức nặng để tạo ra một cuộc "di cư" hàng loạt khỏi hệ sinh thái vững chắc của Apple.

Việc Apple chậm chân trong cuộc đua điện thoại gập không phải là điều bất ngờ. Đây là chiến lược quen thuộc của hãng: chờ đợi thị trường trưởng thành, công nghệ được hoàn thiện rồi mới tung ra một sản phẩm được trau chuốt kỹ lưỡng.

Mark Vena, Chủ tịch SmartTech Research, giải thích: "Việc chậm trễ này là đặc trưng của Apple ở thời kỳ đỉnh cao. Apple muốn mang đến một thiết bị gập hoàn thiện ngay từ ngày đầu tiên, chứ không phải một thử nghiệm công nghệ”. Nhiều chuyên gia tin rằng công nghệ màn hình gập hiện tại vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn khắt khe của Apple, đặc biệt là về độ bền và trải nghiệm người dùng.

Andrew Cornwall, nhà phân tích cấp cao của Forrester Research, bổ sung rằng người dùng iPhone có kỳ vọng rất cao về trải nghiệm và có thể không dễ dàng chấp nhận một đường kẻ ngang giữa màn hình như người dùng Android.

Sự tò mò hay sự không hài lòng?

Michael Levin, đồng sáng lập của Consumer Intelligence Research Partners, cho rằng khảo sát của SellCell phản ánh "sự tò mò về điện thoại gập chứ không phải sự không hài lòng với các mẫu iPhone hiện tại". Bằng chứng là 68,3% chủ sở hữu iPhone vẫn có kế hoạch mua iPhone 17.

Các nhà phân tích kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu một phiên bản iPhone mỏng hơn, đủ sức khiến người tiêu dùng hào hứng với một kiểu dáng mới sau nhiều năm. Khi Apple thực sự bước chân vào thị trường, họ có khả năng sẽ định nghĩa lại toàn bộ phân khúc này, giống như những gì đã làm với máy tính bảng và đồng hồ thông minh.

"Vấn đề không phải là liệu Apple có sản xuất điện thoại gập hay không, mà là khi nào và làm thế nào họ sẽ biến nó thành một sản phẩm phổ biến. Khi điều đó xảy ra, điện thoại gập có thể từ một sản phẩm độc đáo trở thành thiết bị phổ thông”, Chủ tịch SmartTech Research kết luận.

Cuối cùng, dù một bộ phận người dùng có thể sốt ruột, chiến lược "chậm mà chắc" của Apple dường như vẫn là một nước cờ khôn ngoan, đặt cược vào sự hoàn hảo thay vì tốc độ.