MWC 2026: Viettel công bố lộ trình thúc đẩy 6G

Đồng thời, Viettel cũng tham gia liên minh chiến lược toàn cầu do Qualcomm Technologies khởi xướng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai 6G trên phạm vi toàn cầu từ năm 2029.

Viettel tham gia liên minh chiến lược toàn cầu do Qualcomm Technologies (Ảnh: Viettel).

Theo định hướng phát triển chung của ngành viễn thông, 6G được nghiên cứu theo mô hình tích hợp trí tuệ nhân tạo ở nhiều lớp của hệ thống, từ thiết bị đầu cuối, mạng lưới đến hạ tầng điện toán đám mây. Công nghệ này thường được nhắc tới với ba cấu phần chính gồm: kết nối thế hệ mới, năng lực cảm biến mở rộng và khả năng tính toán hiệu năng cao.

Viettel cho biết đang tham gia các hoạt động nghiên cứu liên quan đến kiến trúc 6G, dự kiến thử nghiệm sớm hệ thống và một số thiết bị tiền thương mại vào khoảng năm 2028, đồng thời tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khả năng triển khai thương mại từ năm 2029, tùy theo tiến độ chuẩn hóa quốc tế.

Đại diện Viettel cho biết khái niệm “thương mại hóa 6G” không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn bao gồm nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ liên quan như thiết bị mạng, nền tảng phần mềm và thiết bị đầu cuối.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu.

"Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Tào Đức Thắng chia sẻ.

Tại sự kiện, Viettel cũng công bố ký Biên bản ghi nhớ với Qualcomm Technologies về hợp tác trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI.

Theo nội dung công bố, Qualcomm sẽ cung cấp hoặc cho phép sử dụng thiết kế tham chiếu cho thiết bị, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đánh giá và tích hợp. Viettel sẽ phát triển và sản xuất thiết bị dựa trên nền tảng này, tích hợp hệ sinh thái phần mềm Agentic AI do doanh nghiệp tự phát triển.

Hai bên cho biết hợp tác này hướng tới phát triển các dòng thiết bị đầu cuối có khả năng tương thích với hạ tầng 5G hiện tại và các công nghệ mạng trong tương lai, bao gồm 6G khi được chuẩn hóa.