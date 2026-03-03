MWC 2026: Cách AI bước vào cuộc sống hàng ngày

Thay vì tồn tại như các tính năng riêng lẻ trên smartphone, AI được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Human x Car x Home, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa thiết bị cá nhân, nhà thông minh và phương tiện di chuyển.

Xiaomi Miloco cho phép các thiết bị phối hợp đa chiều (Ảnh: Xiaomi).

Dấu mốc quan trọng trong hành trình này là sự ra đời của Xiaomi Miloco, bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực nhà ở thông minh. Qua đó, thương hiệu chuyển từ các tính năng thông minh riêng lẻ trên từng thiết bị sang một hệ thống trí tuệ có khả năng điều phối và vận hành toàn bộ không gian sống.

Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc edge-cloud kết hợp, cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị đồng thời phối hợp linh hoạt với nền tảng đám mây khi cần thiết. Cách tiếp cận này giúp dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ và xử lý cục bộ, tăng cường bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Thông qua việc học hỏi thói quen sinh hoạt trong gia đình, hệ thống có thể tự động điều chỉnh ánh sáng theo hoạt động như xem TV, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại; phát hiện tình trạng bừa bộn để kích hoạt robot hút bụi; điều chỉnh nhiệt độ dựa trên trạng thái ngủ và mức độ thoải mái.

AI được tích hợp sâu vào hệ sinh thái, tạo nên trải nghiệm liền mạch (Ảnh: Xiaomi).

Xiaomi Miloco cho phép các thiết bị phối hợp đa chiều: nhận diện cảm xúc để phát nhạc phù hợp, đồng bộ màu ánh sáng theo tâm trạng, hay điều chỉnh ánh sáng dựa trên yếu tố thị giác trong không gian sống. AI không còn chỉ phản hồi theo lệnh, mà trở thành nền tảng trí tuệ chủ động vận hành môi trường sống.

Vượt ra khỏi không gian gia đình, Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Xiaomi HyperAI, tích hợp năng lực AI xuyên suốt smartphone, xe điện và thiết bị gia dụng thông minh thông qua hợp tác với Google Gemini.

Thay vì các tính năng rời rạc theo từng ứng dụng, Xiaomi HyperAI tạo nên lớp trí tuệ thống nhất cấp hệ thống, mang lại trải nghiệm đa thiết bị mượt mà và liền mạch.