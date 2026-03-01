Xiaomi 17 ra mắt, cạnh tranh iPhone 17 và Galaxy S26

Xiaomi 17 Ultra hiện là phiên bản mỏng nhất của thế hệ Ultra với độ dày 8,29mm. Độ bền của thiết bị cũng được nâng cấp với kính Xiaomi Shield Glass 3.0 chống rơi vỡ tối ưu.

Xiaomi 17 sở hữu thiết kế nhỏ gọn (Ảnh: Thế Anh).

Điểm nổi bật trên thiết bị này nằm ở hệ thống camera. Xiaomi 17 Ultra sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L 1 inch thế hệ mới với công nghệ Leica LOFIC HDR, giúp xử lý ánh sáng tốt hơn trong những tình huống phức tạp.

Ống kính tele Leica 200MP hỗ trợ thu phóng kết hợp quang học và cơ học, mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn quang học trên toàn bộ dải tiêu cự 75-100mm. Cơ chế zoom quang học giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét.

Toàn bộ hệ thống camera được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure mới, giúp giảm lóa và hạn chế hiệu ứng bóng ma. Ống kính Leica APO trên camera tele kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học, đảm bảo hình ảnh sắc nét và trung thực.

Màn hình Xiaomi HyperRGB 6,9 inch trên Xiaomi 17 Ultra có độ sáng tối đa 3.500 nit giúp nội dung luôn hiển thị rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Màn hình cũng hỗ trợ công nghệ HDR10+ và Dolby Vision, giúp tái tạo hình ảnh với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

Phiên bản Xiaomi 17 tiêu chuẩn có thiết kế nhỏ gọn hơn. Màn hình CrystalRes OLED 6,3 inch với viền siêu mỏng 1,18mm giúp tối đa hóa không gian hiển thị. Độ sáng cao cùng tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng và mượt mà.

Bộ đôi này được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Công nghệ pin Xiaomi Surge tiếp tục được nâng cấp với dung lượng 6.000mAh trên Xiaomi 17 Ultra và 6.330mAh trên Xiaomi 17. Công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge hỗ trợ 90W trên Xiaomi 17 Ultra và 100W trên Xiaomi 17.

Ngoài ra, Leica còn kết hợp cùng Xiaomi để giới thiệu Leica LeitzPhone powered by Xiaomi. Sản phẩm được thiết kế bởi đội ngũ Leica, kế thừa trực tiếp ngôn ngữ của dòng Leica M huyền thoại.

Toàn bộ hệ thống camera trên Xiaomi 17 Ultra được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure (Ảnh: Thế Anh).

Mặt lưng tối giản, cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng tạo nên một diện mạo mang đậm dấu ấn di sản trăm năm của Leica. Điểm nhấn nổi bật của thiết bị nằm ở Leica Camera Ring (vòng điều khiển vật lý tích hợp quanh cụm camera), cho phép người dùng xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số.

Tại thị trường Việt Nam, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra và Leica LeitzPhone powered by Xiaomi có mức giá niêm yết lần lượt từ 26,99 triệu đồng, 39,99 triệu đồng và 49,99 triệu đồng. Dòng sản phẩm Xiaomi 17 sẽ cạnh tranh với iPhone 17 và Galaxy S26.

Bên cạnh dòng Xiaomi 17, nhà sản xuất này còn công bố hàng loạt thiết bị khác bao gồm máy tính bảng Xiaomi Pad 8, đồng hồ thông minh Xiaomi Watch 5, tai nghe Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi Tag và Xiaomi TV S Mini LED 2026.