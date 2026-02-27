Cụ thể, Meta đưa ra thông báo công ty đã đệ đơn kiện một tài khoản có tên L.V.L với cáo buộc người này đã sử dụng kỹ thuật "cloaking" để vượt mặt trái phép quy trình xét duyệt quảng cáo.

Meta vừa đệ đơn kiện một tài khoản quảng cáo từ Việt Nam vì hành vi quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của công ty (Ảnh: CNet).

Người này bị cáo buộc sử dụng các quảng cáo lừa đảo với nội dung giảm giá sâu sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng nhằm thu hút nạn nhân.

Khi tương tác với các quảng cáo này, người dùng bị dẫn đến những trang web yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để mua hàng. Tuy nhiên, đây đều là các trang web giả mạo. Nạn nhân không bao giờ nhận được sản phẩm, trong khi thông tin thẻ bị lợi dụng.

Không dừng lại ở đó, thẻ tín dụng của người dùng còn bị trừ các khoản phí định kỳ trái phép. Hành vi này được gọi là lừa đảo đăng ký dịch vụ, hay subscription fraud.

Theo báo cáo của Meta, trong 6 tháng đầu năm 2025, nền tảng này đã gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và khoảng 14.000 nội dung trên Instagram tại Việt Nam do vi phạm chính sách liên quan đến gian lận, lừa đảo hoặc hành vi gây hiểu lầm.

Trong số này, khoảng 94% nội dung vi phạm trên Facebook và 76% trên Instagram được phát hiện trước khi có báo cáo từ người dùng.

Meta cũng cho biết đã đình chỉ hơn 116.000 tài khoản Facebook và 28.000 tài khoản Instagram có dấu hiệu vi phạm. Tỷ lệ phát hiện tự động đạt 65% đối với Facebook và 93% đối với Instagram.