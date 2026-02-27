Cáp quang biển nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố đầu năm Bính Ngọ

Sơ đồ của tuyến cáp quang biển AAE-1 (Asia - Africa - Europe), nối châu Á, châu Phi và châu Âu (Ảnh: Cable Networks).

Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành tuyến cáp quang biển AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu) đã phát hiện một sự cố xuất hiện trên nhánh cáp phân đoạn qua Thái Lan.

Sự cố trên tuyến cáp quang AAE-1 xảy ra vào những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi nhu cầu sử dụng Internet cho công việc tại Việt Nam tăng cao trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Sự cố đã làm sụt giảm khoảng 10% dung lượng kết nối Internet qua tuyến cáp quang này, làm ảnh hưởng tốc độ kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế, nhưng không đáng kể.

Đơn vị vận hành tuyến cáp AAE-1 chưa công bố nguyên nhân gây ra sự cố, cũng như chưa rõ về thời điểm sự cố được sửa chữa, khắc phục.

Sau khi sự cố xảy ra, các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam đã điều hướng lưu lượng truy cập Internet quốc tế qua các tuyến cáp quang khác để giảm thiểu ảnh hưởng, giúp người dùng tiếp tục sử dụng mạng Internet được bình thường.

AAE-1 là tuyến cáp quang biển trị giá 820 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của 19 đối tác trên thế giới, bao gồm cả những nhà mạng của Việt Nam. Tuyến cáp quang biển này được đưa vào khai thác từ tháng 7/2017.

Tuyến cáp quang AAE-1 có chiều dài 23.000km, nối từ châu Á sang châu Âu và châu Phi. AAE-1 có nhiều điểm rẽ nhánh và cập bờ tại Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, Oman, UAE, Qatar, Yemen, Ả Rập Xê-út, Djibouti, Ai Cập, Hy Lạp, Ý và Pháp.

Trên thực tế việc các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố đã trở nên rất quen thuộc, hầu như năm nào cũng gặp phải ít nhất một vài lần, gây không ít bất tiện và trở ngại cho người dùng Internet trong nước.

Đỉnh điểm xảy ra vào cuối tháng 2/2023, khi toàn bộ 5/5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đồng loạt gặp sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố cáp quang biển khá đa dạng, nhưng chủ yếu do sợi cáp nằm ở vị trí có nhiều tàu bè thả neo đậu hoặc tàu thuyền khi di chuyển nhưng chưa thu neo. Hậu quả là những chiếc neo này đã vô tình mắc vào sợi cáp quang làm đứt.

Đôi khi sự cố cáp quang liên quan đến nguồn điện hoặc đơn vị vận hành thực hiện bảo trì… cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lưu lượng truyền tải của cáp quang. Tuy nhiên, những sự cố dạng này sẽ khắc phục được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các nhà mạng tại Việt Nam đang tìm những giải pháp chuyển hướng khai thác các tuyến cáp quang trên đất liền để không ảnh hưởng bởi các sự cố đứt cáp quang biển. Tuy nhiên, trên thực tế hiện lưu lượng internet trên toàn cầu và kết nối giữa các lục địa chủ yếu vẫn phụ thuộc phần lớn vào các tuyến cáp quang biển.