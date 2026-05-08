Lý do Apple trì hoãn ra mắt iPhone 18

Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt linh kiện chip nhớ trên toàn cầu, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao. Đây cũng được xem là lý do khiến công ty kéo dài lịch ra mắt sản phẩm đến đầu năm 2027, thay vì vội vàng tung ra thị trường cùng với các thiết bị Pro.

Trước đó, các nguồn tin dự báo rằng Apple sẽ không ra mắt iPhone 18 trong năm 2026.

Apple sẽ kéo dài vòng đời của iPhone 17 để tối ưu chi phí sản xuất (Ảnh: Tom's Guide).

Bằng cách kéo dài vòng đời của iPhone 17 và đẩy mạnh sản xuất trên quy mô lớn, Apple có thể củng cố thị phần ở phân khúc giá trung cấp trước khi ra mắt phiên bản kế nhiệm.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Apple đã đặt mục tiêu sản xuất đủ iPhone 17 cho sự kiện mua sắm 11/11 tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Ngày hội mua sắm 11/11 (hay còn gọi là Ngày độc thân) là một trong những sự kiện bán lẻ lớn nhất hàng năm và là chiến trường quan trọng của các hãng di động tại Trung Quốc.

Một số chuyên gia nhận định cách tiếp cận của Apple là "một cơ chế điều chỉnh thị trường cực kỳ thông minh". Việc tung ra một chiếc iPhone 18 có cấu hình thấp hơn sẽ dễ được thị trường đón nhận hơn nếu nó ra mắt khoảng 18 tháng sau iPhone 17. Bên cạnh đó, chiến lược này cũng giúp tối ưu chi phí sản xuất thiết bị.

Nhiều nguồn tin khẳng định Apple sẽ hạ cấp một số linh kiện trên phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, bao gồm cả màn hình và chip xử lý. Động thái này nhằm duy trì mức giá tương đương với phiên bản tiền nhiệm.

Nhiều nguồn tin dự đoán iPhone 18 sẽ bị cắt giảm phần cứng so với iPhone 17 (Ảnh: TechRadar).

Theo đó, iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số thành phần phần cứng, khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với phiên bản iPhone 18e giá rẻ. Cắt giảm đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị.

Năm ngoái, iPhone 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nits. ProMotion là một trong những nâng cấp mới được tích hợp lên dòng iPhone tiêu chuẩn. Do đó, nhiều khả năng thông số độ sáng màn hình có thể bị giảm xuống.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm số lượng nhân xử lý bên trong con chip cũng là một giải pháp giúp hãng giảm giá thành sản phẩm. Trước đó, iPhone 17 và iPhone 17e đều sử dụng chip A19. Tuy vậy, phiên bản trên iPhone 17 có 5 lõi GPU, thay vì phiên bản 4 lõi của iPhone 17e.

Và sau cùng, tất cả những thông tin này vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán, bởi như thường lệ, Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.