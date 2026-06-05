Nhà mạng ráo riết hỗ trợ người dân xác thực thuê bao trước hạn chót 15/6

Cục Viễn thông cho biết các thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin nếu không tiến hành xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID sẽ bị khóa SIM sau ngày 15/6 tới.

Người dân tranh thủ xác thực SIM trước hạn

Ghi nhận tại một cửa hàng giao dịch Viettel trên đường Giải Phóng (Hà Nội), lượng khách đến xác thực thông tin thuê bao khá đông. Không có cảnh chen chúc hay xếp hàng kéo dài, nhưng khu vực chờ liên tục kín chỗ khi nhiều người tranh thủ giờ nghỉ để hoàn tất thủ tục xác thực SIM chính chủ.

Nhiều người cao tuổi khó thao tác trên máy khi xác thực thông tin chính chủ, cần sự hướng dẫn từ nhân viên nhà mạng (Ảnh: Việt Hùng).

Ngồi chờ đến lượt, anh Hải mang theo căn cước công dân để hỏi thủ tục xác thực cho hai SIM đặc thù gồm một SIM đồng hồ trẻ em và một SIM data chỉ dùng truy cập Internet.

Tại quầy giao dịch, nhân viên Viettel hỗ trợ xác thực ngay cho SIM data đứng tên anh bằng điện thoại nghiệp vụ. Tuy nhiên, SIM đồng hồ trẻ em lại đứng tên vợ nên không thể xử lý trực tiếp.

“Các bạn hướng dẫn tôi vào ứng dụng My Viettel, thực hiện từng bước xác thực và còn gửi kèm tờ rơi hướng dẫn. Thủ tục thực tế không quá khó”, anh Hải chia sẻ.

Theo anh Hải, phần lớn người dùng có thể tự thao tác trên ứng dụng mà không cần đến cửa hàng. Điều khiến anh bất ngờ là nhiều người vẫn chưa thực hiện dù quy định đã có hiệu lực.

“Đến lúc bị khóa SIM chắc sẽ lại ồ ạt đi xác thực giống đợt ngân hàng yêu cầu sinh trắc học trước đây, vừa phải chờ đợi vừa gián đoạn liên lạc”, anh nhận xét.

Đưa xác thực SIM đến từng ngôi nhà, từng bản làng

Khảo sát tại nhiều điểm giao dịch của Viettel ở Hà Nội cho thấy chưa xuất hiện tình trạng quá tải kéo dài. Tuy nhiên, lượng khách đã tăng đáng kể vào các khung giờ nghỉ trưa và cuối giờ chiều.

Các điểm giao dịch của nhà mạng trở nên đông đúc vào khung giờ nghỉ trưa và cuối giờ chiều (Ảnh: Việt Hùng).

Phần lớn người dân đến không chỉ để xác thực thông tin mà còn để giải quyết những tình huống phát sinh liên quan đến các SIM đã sử dụng nhiều năm.

Chị Hồng Hạnh cho biết đã tự thực hiện xác thực trên ứng dụng My Viettel nhưng gặp khó khăn ở bước quét NFC căn cước công dân.

“Tôi làm đến bước NFC thì liên tục gặp lỗi. Có thể do thao tác chưa đúng nên phải ra cửa hàng nhờ nhân viên hướng dẫn. Sau vài phút là hoàn tất”, chị nói.

Theo thống kê của nhà mạng, khoảng 30% số thuê bao chưa hoàn thành xác thực thuộc nhóm người cao tuổi. Đây là những người thường gặp khó khăn do sức khỏe yếu, thị lực hạn chế, ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc ngại tiếp cận các thủ tục công nghệ.

Để hỗ trợ, Viettel đã triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà cho người cao tuổi và các nhóm khách hàng đặc biệt.

Không chỉ ở thành phố, công tác chuẩn hóa thuê bao hiện cũng được đẩy mạnh tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa.

Theo ghi nhận của Dân trí, nhân viên các nhà mạng đã trực tiếp mang thiết bị nghiệp vụ vượt nhiều cung đường đồi núi để đến các bản làng hỗ trợ người dân xác thực sinh trắc học và cập nhật thông tin thuê bao.

Nhân viên VNPT Bắc Hà (Lào Cai) xác thực thuê bao cho người dân (Ảnh: Bảo Trung).

Tại nhiều địa phương vùng cao, không ít người dân chưa sở hữu điện thoại thông minh hoặc chưa quen sử dụng ứng dụng số. Nhiều người cao tuổi, người dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong việc thực hiện các bước xác thực điện tử.

Thay vì chờ người dân đến điểm giao dịch, nhân viên nhà mạng chủ động đến tận nơi để hướng dẫn, chụp ảnh sinh trắc học, đối soát thông tin và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Đại diện nhà mạng Vinaphone cho biết việc hỗ trợ trực tiếp tại địa phương giúp người dân không phải di chuyển quãng đường xa hàng chục km xuống trung tâm huyện, đồng thời bảo đảm mọi thuê bao đều có cơ hội hoàn thành xác thực trước thời hạn quy định.

Khi số điện thoại trở thành “chìa khóa số”

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, các nhà mạng đang bước vào giai đoạn tăng cường quản lý nhằm hạn chế SIM không chính chủ, SIM rác và các hành vi lừa đảo qua mạng.

Theo quy định mới, thông tin thuê bao sẽ được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với những trường hợp được xác định không chính chủ, nhà mạng sẽ gửi thông báo yêu cầu cập nhật thông tin.

Nếu khách hàng không thực hiện theo yêu cầu, thuê bao có thể bị tạm khóa chiều gọi đi, khóa dịch vụ nhắn tin SMS, tiếp tục khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số theo lộ trình quy định.

Hệ quả không chỉ dừng ở việc mất liên lạc. Hiện nay, số điện thoại đã trở thành "chìa khóa số" của nhiều dịch vụ như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng gọi xe, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống xác thực OTP.

Chuẩn hóa thông tin SIM là bước quan trọng để bảo vệ tài khoản và danh tính số của người dùng (Ảnh: Viết Huy).

Theo các chuyên gia chuyển đổi số, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở thói quen trì hoãn của người dùng. Khi chưa thấy ảnh hưởng trực tiếp, nhiều người có xu hướng chờ đợi đến sát hạn mới thực hiện.

Trong điều kiện bình thường, việc xác thực chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, nếu hàng triệu thuê bao đồng loạt thực hiện vào những ngày cuối, áp lực sẽ tăng mạnh tại các điểm giao dịch và hệ thống hỗ trợ khách hàng.

Đó cũng là lý do các nhà mạng liên tục khuyến nghị người dân chủ động xác thực sớm thông qua ứng dụng, tổng đài hoặc các điểm giao dịch gần nhất thay vì đợi đến sát thời hạn mới thực hiện.