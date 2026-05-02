Cả Parekh và CEO Tim Cook đều khẳng định hiệu quả kinh doanh xuất sắc của Apple trong quý vừa qua đến từ doanh số bán iPhone.

"Nhu cầu đối với iPhone ở mức rất cao. Tuy vậy, nguồn cung lại bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt linh kiện", Tim Cook chia sẻ.

Dòng sản phẩm iPhone 17 giúp Apple thành công vang dội (Ảnh: PCMag).

Các vấn đề liên quan đến nguồn cung chip và linh kiện bộ nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chip A19 và A19 Pro do TSMC sản xuất trên quy trình 3 nm bị hạn chế do phải nhường mức độ ưu tiên sản xuất chip AI, khiến Apple không đủ hàng đáp ứng.

Đồng thời, Apple cũng đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi sản xuất dòng sản phẩm iPhone 18.

Theo báo cáo vừa được Apple công bố, doanh thu công ty đạt 111,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý kết thúc vào tháng 3. Lợi nhuận ròng đạt 29,6 tỷ USD.

iPhone vẫn là thiết bị đóng góp lớn nhất trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Mảng dịch vụ tiếp tục lập kỷ lục mới với doanh thu 30,98 tỷ USD, vượt ước tính 30,39 tỷ USD. Các dòng máy Mac, iPad và thiết bị đeo đều vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Sự tăng trưởng diễn ra đồng đều trên mọi thị trường. CEO Apple cho biết công ty ghi nhận tăng trưởng 2 con số ở các khu vực trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Lượng khách đến cửa hàng bán lẻ cũng đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng gần nhất.

iPhone vẫn là thiết bị đóng góp lớn nhất trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple (Ảnh: PhoneArena).

Cách đây không lâu, Apple đã đưa ra thông báo về sự thay đổi lãnh đạo trong công ty. Theo đó Giám đốc điều hành Tim Cook sẽ rời vị trí CEO, chuyển giao quyền điều hành cho John Ternus. Quá trình này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9 tới.

Ông Cook sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành, tiếp tục tham gia định hướng các quyết sách chiến lược ở cấp cao. Người kế nhiệm, ông Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, được xem là gương mặt tiêu biểu của đội ngũ lãnh đạo kế cận tại Apple.

Việc lựa chọn một lãnh đạo trưởng thành từ mảng kỹ thuật cho thấy công ty này nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua công nghệ xoay quanh trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái thiết bị ngày càng trở nên quyết liệt.