iPhone 18 có thể gây thất vọng

Thay vì tăng giá iPhone 18, Apple được cho là sẽ hạ cấp một số linh kiện của máy, bao gồm cả màn hình và chip xử lý. Động thái này nhằm duy trì mức giá tương đương với phiên bản tiền nhiệm.

iPhone 18 sẽ bị cắt giảm các thông số kỹ thuật nhằm giảm giá bán (Ảnh: TechRadar).

Theo đó, iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số thành phần phần cứng, khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với phiên bản iPhone 18e giá rẻ. Cắt giảm đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị.

Năm ngoái, iPhone 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nits. ProMotion là một trong những nâng cấp mới được tích hợp lên dòng iPhone tiêu chuẩn. Do đó, nhiều khả năng thông số độ sáng màn hình có thể bị giảm xuống.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm số lượng nhân xử lý bên trong con chip cũng là một giải pháp giúp hãng giảm giá thành sản phẩm. Trước đó, iPhone 17 và iPhone 17e đều sử dụng chip A19. Tuy vậy, phiên bản trên iPhone 17 có 5 lõi GPU, thay vì phiên bản 4 lõi của iPhone 17e.

"Việc hạ cấp thông số kỹ thuật của mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn đã được xác nhận. Quá trình kiểm tra xác nhận kỹ thuật (EVT) của iPhone 18 và iPhone 18e dự kiến diễn ra đồng thời vào tháng 6", nguồn tin này cho biết.

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Apple đang phát triển 5 mẫu iPhone mới. Ba trong số đó dự kiến ​​ra mắt vào nửa cuối năm 2026, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.

Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không ra mắt trong năm nay (Ảnh: Tom's Guide).

Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Báo cáo tiết lộ một chiếc iPhone Air thế hệ mới cũng đang được phát triển. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mẫu máy này ra mắt, nhưng dự kiến sản phẩm sẽ không được giới thiệu trong năm nay.

Việc chia nhỏ các đợt ra mắt iPhone sẽ giúp Apple tối ưu hóa nguồn cung. Đây được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện bộ nhớ như hiện nay.

Bên cạnh đó, động thái này cũng giúp công ty linh hoạt hơn trong việc quảng bá iPhone 18 và iPhone 18 Pro, khi những thiết bị này ra mắt tại hai sự kiện riêng biệt.