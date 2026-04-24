Camera iPhone 18 Pro Max có nâng cấp quan trọng

Mô hình này được cho là có nguồn gốc từ các nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba. Những đơn vị này sẽ tạo ra mô hình thiết bị từ nguồn tin rò rỉ bên trong chuỗi cung ứng, nhằm phục vụ mục tiêu sản xuất phụ kiện trước khi sản phẩm ra mắt.

Mô hình iPhone 17 Pro màu xanh đặt cạnh mô hình iPhone 18 Pro màu bạc (Ảnh: MacRumors).

Dựa theo mô hình thực tế, kích thước tổng thể của cụm camera trên iPhone 18 Pro sẽ dày hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này có thể đến từ những nâng cấp liên quan đến hệ thống camera.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Bên cạnh đó, ống kính tele trên các mẫu iPhone 18 Pro cũng sẽ có khẩu độ lớn hơn. Cải tiến này cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Apple được cho là đang phát triển 4 phiên bản màu sắc trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các phiên bản này bao gồm màu xanh dương nhạt (Light Blue - Pantone 2121), màu đỏ anh đào đậm (Dark Cherry - Pantone 6076), màu bạc (Silver - Pantone 427C) và màu xám đậm (Dark Gray - Pantone 426C).

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những thông tin về việc Apple phát triển một chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ. Theo đó, phiên bản này được mô tả là màu đỏ rượu vang đậm, không phải màu đỏ tươi kiểu nước ép trái cây.

Nhiều khả năng, chiếc iPhone 18 Pro Max màu đỏ anh đào đậm sẽ không sáng và chói như phiên bản màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro Max. Thay vào đó, nó sẽ trầm hơn và dịu hơn. Dựa trên mã Pantone, màu sắc này còn có một chút ánh tím.

Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có phần Dynamic Island nhỏ hơn. Cụ thể, vùng Dynamic Island sẽ thu gọn tới 35% so với phiên bản tiền nhiệm.

Hiện tại, chưa rõ thiết kế mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 18, hay chỉ tích hợp trên phiên bản Pro. Với việc tối ưu khu vực Dynamic Island, diện tích hiển thị trên màn hình sẽ được mở rộng hơn.