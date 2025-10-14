Kỷ lục 319 đội sinh viên đăng ký dự thi An ninh mạng 2025

Theo kế hoạch, các đội dự Vòng Sơ khảo thi theo hình thức trực tuyến, giám sát bằng hình ảnh, diễn ra liên tục từ 8h30 đến 16h30 ngày 18/10 (Ảnh: NCA).

Theo thống kê, có tới 319 đội thi với 1.248 sinh viên đăng ký tham gia, đến từ 34 trường đại học, cao đẳng trong nước và 26 trường quốc tế thuộc các quốc gia Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Singapore và Thái Lan.

Các đội sẽ cùng chinh phục 21 thử thách thuộc 5 nhóm chủ đề: An ninh mạng cho web (Web Security), dịch ngược (Reverse), khai thác lỗ hổng (Pwnable), mã hóa (Crypto) và điều tra số (Forensic).

Để tăng tính hấp dẫn, đề thi được sắp xếp với độ khó tăng dần, trong đó điểm nhấn đặc biệt là việc lồng ghép các thông điệp của Công ước Hà Nội vào đáp án, nhằm truyền tải tinh thần hợp tác, trách nhiệm và phát triển bền vững trong không gian mạng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chia sẻ: “Cuộc thi năm nay không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam và khu vực cùng hưởng ứng Công ước Hà Nội - văn kiện mang tính biểu tượng cho tinh thần hợp tác quốc tế trong đấu tranh tội phạm mạng.

Thông qua các thử thách được thiết kế thực tiễn và có chiều sâu, chúng tôi mong muốn khơi dậy năng lực phân tích, kỹ năng xử lý tình huống, cũng như tinh thần làm việc nhóm của thế hệ kỹ sư an ninh mạng tương lai”.

Để đảm bảo minh bạch và công bằng, Ban Tổ chức yêu cầu các đội tuân thủ nghiêm quy chế trong suốt Vòng Sơ khảo. Mỗi thí sinh chỉ được phép trao đổi nội dung bài thi với các thành viên trong đội.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng và kết nối những tài năng trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng.

Sự kiện cũng là dịp để sinh viên Việt Nam và khu vực giao lưu, học hỏi, khẳng định năng lực chuyên môn, đồng thời lan tỏa hình ảnh thế hệ trí thức trẻ năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Theo kế hoạch, 20 đội xuất sắc nhất sau Vòng Sơ khảo sẽ bước vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức ngày 15/11.