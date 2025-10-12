Việt Nam có nền tảng Blockchain quốc gia từ Trung ương đến địa phương

Ứng dụng nền tảng trong truy xuất nguồn gốc (Ảnh: NDA).

Theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số vừa được công bố ngày 8/10, Việt Nam sẽ có Nền tảng Blockchain Quốc gia đóng vai trò hạ tầng số dùng chung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Đây là một trong những cấu phần trọng yếu trong lớp nền kỹ thuật cơ bản của kiến trúc quốc gia số, nhằm bảo đảm mọi dữ liệu, giao dịch và chứng thực điện tử được xác thực và liên thông thống nhất trên toàn hệ thống.

Blockchain dần trở thành một hạ tầng chiến lược

Khung kiến trúc, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN, đặt tầm nhìn đến năm 2035, hướng tới xây dựng không gian dữ liệu quốc gia mở, kết nối và chia sẻ hiệu quả, phục vụ chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời đảm bảo chủ quyền số và an ninh dữ liệu quốc gia.

Trong đó, nhóm các nền tảng cung cấp dịch vụ hạ tầng cơ bản, dùng chung được xác định là lớp nền kỹ thuật chủ chốt, bảo đảm cho kiến trúc tổng thể quốc gia số vận hành đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Cùng với các hạ tầng dữ liệu, định danh và an ninh mạng, nền tảng Blockchain quốc gia được đưa vào nhóm hạ tầng số dùng chung cấp quốc gia, phục vụ các chức năng xác thực, truy xuất và chứng thực dữ liệu thống nhất trên toàn bộ hệ thống.

Điều này đồng nghĩa rằng, khi các Bộ, ngành và địa phương triển khai khung kiến trúc số các cấp, Blockchain quốc gia sẽ là thành phần hạ tầng nền tảng để kết nối, giúp mọi dữ liệu và giao dịch điện tử được xác thực, liên thông và kiểm chứng tập trung trong không gian dữ liệu quốc gia.

Blockchain đang từng bước trở thành một hạ tầng chiến lược của kiến trúc số Việt Nam (Ảnh: NDA).

Với vai trò này, Blockchain đang từng bước trở thành một hạ tầng chiến lược của kiến trúc số Việt Nam, tương tự như vai trò của Internet trong kỷ nguyên trước.

Việt Nam làm chủ công nghệ

Nền tảng Blockchain NDAChain được Bộ Công an chủ trì phát triển, phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA).

Nền tảng đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và các chức năng cốt lõi. Kiến trúc ba lớp của hệ thống đã được hoàn thiện gồm: Lớp 1 gồm chuỗi khối lõi là nền tảng xác thực và bảo toàn dữ liệu; lớp 2 gồm các nền tảng dịch vụ và Blockchain chuyên ngành như NDADID, sàn dữ liệu quốc gia, Lớp 3 gồm các ứng dụng dân sinh và dịch vụ công như NDATrace, NDAKey.

Đến tháng 9/2025, NDAChain đã vận hành thử nghiệm ổn định với 12 nút xác thực (validator) tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các đối tác chiến lược; đảm bảo tốc độ xử lý lớn hơn hoặc đạt 1.200 giao dịch/giây và độ ổn định cao.

Hệ thống đã ghi nhận hơn 5 triệu giao dịch xác thực, trung bình khoảng 30.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện năng lực vận hành ở quy mô quốc gia.

Cùng với đó, NDAChain đã công bố bộ API/SDK tích hợp mở, cho phép các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp dễ dàng kết nối, khai thác và triển khai các ứng dụng xác thực dữ liệu trên hạ tầng thống nhất này.

Ông Huy Nguyễn, Trưởng Ban Công nghệ Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết: “Blockchain đang dịch chuyển từ công nghệ giao dịch sang vai trò hạ tầng lõi của nền kinh tế dữ liệu. Với NDAChain, Việt Nam không chỉ làm chủ công nghệ lõi mà còn tạo ra một lớp xác thực thống nhất cho dữ liệu quốc gia, giúp mọi giao dịch số, từ hành chính công đến thương mại, đều minh bạch và có thể kiểm chứng”.

NDAChain được xem là nền tảng tin cậy của nền kinh tế dữ liệu Việt Nam, nơi mọi dữ liệu, giao dịch và tài sản số được xác thực, truy xuất và bảo chứng thống nhất.

Các cơ chế định danh - xác thực - truy xuất - chứng thực số (DID/VC/VP) được triển khai trên nền tảng này sẽ trở thành cơ sở cho các ứng dụng tài sản số, dữ liệu mở, dịch vụ công minh bạch và thương mại tin cậy.