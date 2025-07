Khoe quê quán mới trên VNeID: Cẩn thận “tiền mất tật mang”

Thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID là rất nhạy cảm, người dùng cần bảo mật thông tin này (Ảnh: Trung Nam).

Anh Lê Ngọc Anh (26 tuổi) nhân viên một công ty du lịch lữ hành tại Hà Nội cho biết: “Sau khi thông tin cư trú, quê quán được cập nhật trên ứng dụng VNeID, tôi đã rất vui mừng và chia sẻ địa chỉ mới trên mạng xã hội để khoe với bạn bè”.

Theo Ngọc Anh, anh không ý thức được việc chia sẻ những thông tin này trên mạng xã hội có thể bị lộ lọt dữ liệu, giúp kẻ lừa đảo có thể tận dụng để thực hiện những hành vi phạm pháp.

Đáng chú ý, quan sát của phóng viên trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người dùng khi chia sẻ những hình ảnh từ VNeID còn không che những thông tin nhạy cảm như số định danh cá nhân, họ tên hay năm sinh.

Theo chuyên gia an ninh mạng, thông tin cá nhân trên VNeID là rất nhạy cảm, việc để lộ lọt những thông tin này sẽ tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu; từ đó lên những kịch bản lừa đảo phù hợp với từng người dùng.

Chính vì thế, người dùng tuyệt đối không nên chia sẻ hình ảnh quê quán mới trên ứng dụng VNeID để đảm bảo an toàn cá nhân và cho những người thân trong gia đình.

Lợi dụng việc cập nhật thông tin trên VNeID để lừa đảo

Theo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; nhiều đối tượng xấu đã gọi điện, nhắn tin qua điện thoại hoặc các nền tảng mạng xã hội… giả mạo cán bộ công an hoặc cán bộ của Uỷ ban các cấp sau đó gửi đường link yêu cầu người dân truy cập để cập nhật thông tin cá nhân.

Từ đó, các đối tượng thực hiện hành vi xâm nhập hoặc chiếm quyền sử dụng thiết bị di động để đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân hoặc tiền trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người bị hại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo:

Việc cập nhật thông tin theo địa giới hành chính mới sẽ do Bộ công an thực hiện tự động, đảm bảo quyền lợi và thông tin chính xác do người dân.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP (mã xác thực giao dịch) cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính.

Không truy cập vào các đường link lạ chưa rõ nguồn gốc để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng…

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông qua ứng dụng VNeID để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.