Khi nào MacBook Neo mở bán tại Việt Nam?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một chuỗi phân phối tiết lộ MacBook Neo sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng đầu tháng 4. Tuy nhiên, Apple vẫn chưa công bố lịch trình chính thức, do đó thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy theo kế hoạch phân phối.

MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của điện thoại. Cụ thể, thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy có dung lượng RAM 8GB cùng với đó là tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, phản ứng của người tiêu dùng tại Việt Nam với dòng sản phẩm này hiện khá tích cực, đặc biệt là nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

“MacBook Neo đang thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ, sinh viên và người dùng lần đầu chuyển sang hệ sinh thái Apple. Lý do chính đến từ mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm macOS và thiết kế đặc trưng của MacBook”, đại diện một chuỗi phân phối cho biết.

Ngoại hình tổng thể của MacBook Neo gần như tương đồng với những chiếc MacBook Air hiện tại. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở màn hình khi không có phần khuyết đỉnh.

Máy chỉ có duy nhất một phiên bản màn hình với kích thước 13 inch. Các cạnh có độ dày tương đương nhau. Thiết bị sở hữu 2 cổng USB-C và một giắc cắm tai nghe 3,5mm. Máy được trang bị camera trước 1080p và cung cấp thời lượng pin 16 giờ.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo cung cấp 4 tùy chọn màu sắc gồm bạc, hồng, vàng và xanh. Thiết bị có giá bán khởi điểm từ 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 19 triệu đồng cho bản 512GB. Thậm chí, nhóm người dùng học sinh, sinh viên còn có thể tiếp cận với dòng sản phẩm này với mức giá từ 14 triệu đồng.

“Trong bối cảnh giá laptop Windows liên tục tăng cao do tình trạng khan hiếm linh kiện bộ nhớ, sự xuất hiện của MacBook Neo có thể gây ra tác động lớn đến thị trường. Các nhà sản xuất máy tính Windows chắc chắn sẽ phải dè chừng với con bài chiến lược mới từ Apple”, một chuyên gia trong ngành nhận định.