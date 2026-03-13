Bí mật khả năng sạc của MacBook Neo và lý do Apple giữ kín tính năng này

Khi Apple ra mắt MacBook Neo, thông số kỹ thuật về sạc của dòng máy này đã khiến không ít người dùng thất vọng. Với củ sạc 20W đi kèm, việc nạp năng lượng cho máy trở thành một quá trình kiên nhẫn đầy thử thách.

Tuy nhiên, theo những ghi nhận mới nhất từ giới công nghệ, dường như Apple đang thực hiện một chiến thuật "giấu bài" để phân cấp sản phẩm, khiến người dùng lầm tưởng về giới hạn thực sự của chiếc máy này.

Thử nghiệm thực tế từ Macworld cho thấy sử dụng sạc công suất lớn (ví dụ 96W) giúp tốc độ sạc nhanh gấp đôi so với sạc 20W đi kèm (Ảnh: Apple).

Hiệu quả bất ngờ từ các bộ sạc công suất lớn

Theo dữ liệu thực nghiệm từ tạp chí Macworld, tốc độ sạc của MacBook Neo có sự thay đổi rõ rệt khi thay đổi phụ kiện đầu vào. Trong một bài kiểm tra đối đầu, khi sử dụng bộ sạc 20W tiêu chuẩn, chiếc máy chỉ nạp được 15% pin sau 30 phút. Thế nhưng, khi chuyển sang sử dụng bộ sạc 96W của Apple, con số này đã tăng vọt lên mức 30% trong cùng khoảng thời gian.

Kết quả này khẳng định rằng chiếc laptop mới của "táo khuyết" có khả năng tiếp nhận dòng điện mạnh hơn so với những gì hãng công bố. Việc đạt được tốc độ nhanh gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường là một điểm cộng rất lớn cho những người dùng thường xuyên phải di chuyển và cần nạp pin nhanh trong thời gian ngắn.

MacBook Neo đang sạc bằng bộ sạc 96W (bên trái) và bộ sạc 20W (bên phải) (Ảnh: Foundry).

Chiến lược marketing và những rào cản kỹ thuật

Câu hỏi đặt ra là tại sao Apple lại không đưa "sạc nhanh" vào danh mục tính năng nổi bật của MacBook Neo? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh và định nghĩa kỹ thuật khắt khe của hãng.

Về mặt kinh doanh, MacBook Neo được định vị ở phân khúc thấp hơn MacBook Air. Nếu Apple trang bị quá nhiều tính năng cao cấp cho dòng Neo, nó sẽ trực tiếp "ăn thịt" doanh số của MacBook Air, dòng máy vốn đang giữ vị thế chủ lực nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và tính năng bổ trợ. Việc kìm hãm thông tin về sạc nhanh giúp Apple duy trì một khoảng cách đủ xa giữa hai dòng sản phẩm.

Về mặt kỹ thuật, Apple có một quy chuẩn riêng cho khái niệm "sạc nhanh": thiết bị phải đạt được 50% dung lượng pin chỉ trong vòng 30 phút. Qua thử nghiệm, dù có sử dụng những bộ sạc mạnh nhất, MacBook Neo cũng chỉ dừng lại ở mức 30% sau nửa giờ.

Do đó, xét theo tiêu chuẩn nội bộ, Apple hoàn toàn có lý khi không dán nhãn sạc nhanh cho sản phẩm này để tránh những rắc rối về mặt pháp lý và cam kết với khách hàng.

Lý do Apple không quảng cáo tính năng này có thể để bảo vệ doanh số MacBook Air và do Neo chưa đạt tiêu chuẩn "sạc nhanh" khắt khe của hãng (50% trong 30 phút) (Ảnh: Foundry).

Lời khuyên cho người dùng để tối ưu trải nghiệm

Mặc dù việc sử dụng sạc công suất cao mang lại hiệu quả, người dùng cũng cần lưu ý đến giới hạn phần cứng của thiết bị. Các phép đo cho thấy MacBook Neo chỉ có thể tiếp nhận dòng điện tối đa ở mức khoảng 24W.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn không nhất thiết phải đầu tư vào những bộ sạc quá đắt đỏ với công suất hàng trăm watt. Một bộ sạc có công suất từ 25W đến 30W là đủ để khai thác tối đa tiềm năng của máy mà vẫn đảm bảo tính kinh tế.

Đặc biệt lưu ý với thị trường châu Âu, nơi Apple đã loại bỏ hoàn toàn củ sạc trong hộp do các quy định về môi trường và cắt giảm chi phí. Người dùng tại khu vực này, hoặc những ai có ý định mua hàng xách tay từ EU, nên chủ động chọn mua các bộ sạc rời có công suất trên 20W.

Việc sử dụng đúng phụ kiện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng MacBook Neo mượt mà hơn, xóa nỗi lo về tốc độ nạp năng lượng chậm chạp như công bố ban đầu của hãng.