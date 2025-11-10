iPhone sẽ được nâng cấp nhiều tính năng kết nối vệ tinh hữu ích

Tính năng "Emergency SOS" (cứu hộ khẩn cấp) qua vệ tinh trên iPhone mới chỉ là bước khởi đầu (Ảnh: Apple).

Theo bản tin Power On mới nhất từ Mark Gurman (Bloomberg), Apple đang có kế hoạch mở rộng đáng kể khả năng vệ tinh của mình, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng iPhone khi ngoại tuyến.

Những nâng cấp này đang được phát triển, thay vì chỉ gửi các tin nhắn văn bản khẩn cấp, Apple đang muốn đưa kết nối vệ tinh vào các tác vụ thường ngày.

Cụ thể, tính năng tin nhắn qua vệ tinh (hiện có trên iOS 18) sẽ sớm được cải thiện để cho phép người dùng gửi và nhận cả hình ảnh.

Apple Maps được cho là sẽ sớm có kết nối vệ tinh, giúp người dùng xem chỉ đường và dữ liệu bản đồ ngay cả ở những vùng sâu vùng xa, nơi không có Wi-Fi hay sóng di động; đồng thời nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu hỗ trợ 5G NTN, một công nghệ cho phép các tháp di động truyền thống "cõng" thêm tín hiệu vệ tinh để tăng cường đáng kể vùng phủ sóng và tốc độ.

Cải tiến đáng mong chờ nhất có lẽ là về trải nghiệm người dùng. Hiện tại, để kết nối vệ tinh, người dùng phải hướng iPhone thẳng lên trời.

Gurman cho biết Apple đang xem xét các cải tiến "sử dụng tự nhiên", có nghĩa là iPhone có thể duy trì kết nối vệ tinh ngay cả khi không có tầm nhìn rõ ràng về bầu trời, chẳng hạn như khi ở trong nhà hoặc trong điều kiện không thuận lợi.

Cuối cùng, Apple cũng đang phát triển một API (giao diện lập trình ứng dụng). Điều này sẽ mở đường cho các nhà phát triển bên thứ ba tích hợp khả năng kết nối vệ tinh vào ứng dụng của riêng họ, mở ra vô số tiện ích mới.

Hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho các tính năng này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử của Apple - giới thiệu SOS vào năm 2022 và tin nhắn qua vệ tinh 2 năm sau đó - rất có thể chúng ta sẽ thấy những nâng cấp này được triển khai dần trong vài năm tới.