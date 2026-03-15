iPhone 17 và 17e: Chọn trải nghiệm cao cấp hay mức giá dễ tiếp cận

Trong nhiều năm gần đây, Apple thường giới thiệu thêm các phiên bản iPhone có mức giá dễ tiếp cận hơn để mở rộng nhóm khách hàng. iPhone 17e tiếp tục đi theo hướng đó khi giữ lại phần lớn nền tảng hiệu năng của dòng iPhone 17 nhưng cắt giảm một số tính năng cao cấp.

Nếu ưu tiên hiệu năng, trải nghiệm iOS ổn định và mức giá dễ chịu hơn, iPhone 17e có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, iPhone 17 vẫn hướng đến người dùng muốn một chiếc iPhone trọn vẹn hơn với màn hình cao cấp và hệ thống camera linh hoạt.

Thiết kế và màn hình

Về tổng thể, iPhone 17 và iPhone 17e không có nhiều khác biệt về phong cách thiết kế. Cả hai vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế vuông vức quen thuộc, hỗ trợ chuẩn kháng nước và bụi IP68, tích hợp nút Action Button và hệ thống sạc không dây MagSafe.

Tuy vậy, iPhone 17 sở hữu một số yếu tố cao cấp hơn. Thiết bị được trang bị Dynamic Island trên màn hình, cho phép hiển thị thông báo, hoạt động nền và điều khiển nhanh các ứng dụng. Trong khi đó, iPhone 17e sử dụng thiết kế tai thỏ truyền thống.

Kích thước màn hình cũng có sự khác biệt. iPhone 17 có màn hình 6,3inch, lớn hơn một chút so với màn hình 6,1inch trên iPhone 17e. Ngoài ra, iPhone 17 còn hỗ trợ tính năng Always On Display giúp hiển thị thông tin cơ bản ngay cả khi màn hình tắt, tính năng này không xuất hiện trên iPhone 17e.

Nhìn chung, iPhone 17 mang lại trải nghiệm hiển thị cao cấp hơn, còn iPhone 17e phù hợp với người dùng thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn.

Hiệu năng và pin

Về hiệu năng, hai thiết bị gần như không có sự khác biệt đáng kể. Cả iPhone 17 và iPhone 17e đều được trang bị chip Apple A19 cùng nền tảng Apple Intelligence, cho phép xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa ảnh, chơi game hay đa nhiệm một cách mượt mà.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone 17e vẫn có thể trải nghiệm sức mạnh xử lý tương đương phiên bản tiêu chuẩn.

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở thời lượng pin. Theo công bố của Apple, iPhone 17 có thể đạt khoảng 30 giờ xem video, trong khi con số này trên iPhone 17e là khoảng 26 giờ. Mức chênh lệch không quá lớn nhưng vẫn mang lại lợi thế nhất định cho iPhone 17 trong các nhu cầu sử dụng dài như xem video hoặc chơi game.

Camera

Camera là yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt giữa hai thiết bị.

Cả hai mẫu máy đều được trang bị camera chính 48MP và hỗ trợ quay video 4K. Điều này giúp chất lượng ảnh chụp cơ bản giữa hai thiết bị không quá chênh lệch trong điều kiện thông thường.

Tuy nhiên, iPhone 17 sở hữu hệ thống camera kép, bao gồm camera chính và camera góc siêu rộng. Nhờ đó, người dùng có thể chụp phong cảnh, ảnh nhóm hoặc các góc chụp sáng tạo hơn.

Trong khi đó, iPhone 17e chỉ được trang bị một camera sau duy nhất. Thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày nhưng hạn chế hơn về khả năng sáng tạo.

Camera ghi trước cũng có sự khác biệt khi iPhone 17 được nâng cấp lên cảm biến 18MP, trong khi iPhone 17e sử dụng camera 12MP.

Kết luận

iPhone 17 và iPhone 17e đều mang lại nền tảng hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip A19 và hệ sinh thái Apple Intelligence. Tuy vậy, Apple đã tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa hai thiết bị thông qua màn hình, camera và thời lượng pin.

iPhone 17 phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm đầy đủ hơn về màn hình, camera và thời lượng sử dụng. Trong khi đó, iPhone 17e là lựa chọn hợp lý cho những ai cần một chiếc iPhone mạnh mẽ với mức giá dễ tiếp cận hơn, dù phải đánh đổi một số tính năng cao cấp.