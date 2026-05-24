Điểm tuần: SIM rác vẫn tràn lan, nhà mạng tăng tốc xác thực thuê bao

SIM rác rao bán công khai trên mạng

Chỉ cần nhập các từ khóa như “SIM OTP”, “SIM kích hoạt sẵn”, “SIM số đẹp”, “SIM nghe gọi giá rẻ” trên mạng xã hội, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai mua bán SIM.

Thị trường SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động sôi động trên mạng xã hội, bất chấp các đợt siết quản lý và chuẩn hóa thuê bao của cơ quan chức năng (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều bài đăng quảng cáo với nội dung “bao nhận OTP”, “SIM chạy quảng cáo”, “SIM không cần đăng ký”, “có số lượng lớn”, thậm chí nhận giao hàng toàn quốc. Một số tài khoản còn livestream giới thiệu từng đầu số, báo giá và hướng dẫn cách sử dụng.

Giá mỗi SIM dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, tùy đầu số và mục đích sử dụng. Với đơn hàng số lượng lớn, người bán sẵn sàng giảm giá hoặc chuyển sang giao dịch qua các nhóm kín trên Telegram, Zalo.

Card đồ họa NVIDIA gặp khó tại Trung Quốc

Năm ngoái, NVIDIA đã ra mắt RTX 5090 D và RTX 5090 tiêu chuẩn. Đây là phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng các quy định hạn chế xuất khẩu chip hiệu suất cao của Mỹ. Không lâu sau đó, RTX 5090 D tiếp tục bị phía Mỹ đưa vào diện kiểm soát theo các quy định mới được cập nhật.

RTX 5090 D v2 được NVIDIA cắt giảm thông số để vượt lệnh cấm của Mỹ, nhưng hải quan Trung Quốc bất ngờ chặn nhập khẩu (Ảnh: Reuters).

Để thích ứng, NVIDIA giới thiệu phiên bản RTX 5090 D v2 với cấu hình tiếp tục được điều chỉnh. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở dung lượng bộ nhớ giảm còn 24GB thay vì 32GB như phiên bản trước, đồng thời băng thông bộ nhớ cũng bị thu hẹp đáng kể. Điều này khiến khả năng đáp ứng các tác vụ AI cần dung lượng bộ nhớ lớn bị hạn chế hơn.

Tuy nhiên, nguồn tin của trang HKEPC cho biết các nhà sản xuất bo mạch chủ tại Trung Quốc gần đây nhận được thông báo từ cơ quan hải quan rằng RTX 5090 D v2 sẽ không được phê duyệt để thông quan. Các nhà bán lẻ nhập khẩu sản phẩm này cũng sẽ không nhận được giấy phép kinh doanh.

Nhà mạng thúc đẩy người dân xác thực thuê bao

Trước thời hạn chuẩn hóa thông tin thuê bao đang đến gần, các nhà mạng lớn tại Việt Nam như Viettel, VNPT và MobiFone đang triển khai chiến dịch tổng lực hỗ trợ người dân xác thực thuê bao.

Không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin nhắc nhở, các nhà mạng còn tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi về cước phí, lưu lượng data và các điểm thưởng để khuyến khích người dân chủ động cập nhật dữ liệu chính chủ.

Người dân có thể tự xác thực thuê bao thông qua ứng dụng trên điện thoại (Ảnh: Thế Anh).

Theo đại diện Cục Viễn thông, đến nay đã có hơn 95 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID. Trong đó, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Các chương trình ưu đãi và hỗ trợ từ nhà mạng đang tạo ra "lợi ích kép", vừa giúp người dân tuân thủ pháp luật, vừa mang lại những giá trị cộng thêm thiết thực trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông.

Samsung Galaxy S27 Pro lộ diện

Samsung được cho là đang phát triển một phiên bản Galaxy S27 hoàn toàn mới có tên gọi Galaxy S27 Pro. Đây sẽ là mẫu điện thoại cao cấp thứ tư, bên cạnh ba phiên bản quen thuộc gồm Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro sẽ chia sẻ nhiều thông số phần cứng tương tự phiên bản Ultra (Ảnh: PhoneArena).

Một báo cáo của ETNews cho biết Galaxy S27 Pro sẽ được trang bị màn hình OLED với kích thước 6,47 inch. Kích thước này lớn hơn so với phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và nhỏ hơn so với Galaxy S27+.

Một số thông tin cho biết Galaxy S27 Pro sẽ chia sẻ hầu hết các thông số kỹ thuật tương tự phiên bản Ultra. Tuy nhiên, mẫu máy này sẽ không hỗ trợ kết nối với bút S Pen. Khác biệt này vừa giúp hãng phân cấp các thiết bị trong dải sản phẩm, vừa giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Google tung kính Android XR đầu tiên

Tại sự kiện Google I/O 2026, Google đã hé lộ thế hệ kính thông minh đầu tiên chạy nền tảng Android XR được phát triển cùng Samsung và Qualcomm. Sản phẩm dự kiến bán ra vào mùa thu năm nay.

Kính thông minh Android XR tập trung vào các tính năng AI bằng giọng nói, camera và loa tích hợp trong gọng kính (Ảnh: Wired).

Khác với các mẫu kính AR cồng kềnh trước đây, dòng kính mới của Google không tích hợp màn hình hiển thị ngay trước mắt người dùng. Thay vào đó, thiết bị tập trung vào các tính năng AI bằng giọng nói, camera và loa tích hợp trong gọng kính.

Google cho biết kính có thể kết nối với cả điện thoại Android lẫn iPhone. Đây được xem là bước đi đáng chú ý khi hãng muốn mở rộng hệ sinh thái Android XR thay vì chỉ giới hạn trong thiết bị Android như trước.

Cải tiến mới trên iPhone 18

Theo MacRumors, Apple đang lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng modem 5G do chính công ty thiết kế cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 18. Điều này đồng nghĩa hãng không còn sử dụng modem của Qualcomm.

Modem 5G mới sẽ giúp tăng cường bảo mật trên iPhone 18 (Ảnh: MacRumors).

Quá trình chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cải tiến về tốc độ, hiệu quả sử dụng năng lượng và một số lợi ích về quyền riêng tư.

Dự kiến, dòng sản phẩm iPhone 18 sẽ được trang bị modem C2, cho hiệu năng tương tự các modem mới nhất từ Qualcomm. Modem này sẽ hỗ trợ mmWave 5G và một tính năng mà C1 và C1X không có.