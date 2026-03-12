iPhone 16e sắp hết hàng tại Việt Nam

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple tại Việt Nam (AAR) đã bắt đầu ngừng kinh doanh dòng sản phẩm iPhone 16e. Các đại lý cho biết họ sẽ không nhập thêm hàng đối với mẫu máy này.

Nhiều đại lý đã bắt đầu ngừng kinh doanh iPhone 16e (Ảnh: Phone Arena).

Hiện tại, iPhone 16e vẫn còn được bày bán tại một số cửa hàng. Tuy nhiên, số lượng hàng tồn kho hiện không nhiều. Đồng thời, thiết bị cũng chỉ còn giới hạn về phiên bản bộ nhớ. Với doanh số như hiện tại, iPhone 16e có thể sẽ hết hàng trong khoảng 1-2 tháng tới.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 16e vốn không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Thiết bị chưa chạm đúng thị hiếu của người tiêu dùng Việt, nơi phần đông khách hàng ưu tiên camera và điện thoại màn hình lớn.

Tuy vậy, sản phẩm này lại đạt được những thành công nhất định trên toàn cầu. Theo báo cáo từ Counterpoint Research, iPhone 16e xếp hạng 10 trong danh sách những smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2025.

Các chuyên gia nhận định dòng sản phẩm iPhone 16e đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Apple trong năm 2025. Thiết bị giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái của Apple. Nhật Bản và Mỹ là những thị trường trọng điểm của dòng sản phẩm này với doanh số bán hàng ổn định.

Trong thời gian tới, iPhone 17e sẽ thay thế vị trí của iPhone 16e trong phân khúc di động cận cao cấp (dưới 20 triệu đồng). So với phiên bản tiền nhiệm, sản phẩm này nhận về nhiều phản hồi tích cực hơn từ thị trường.

"Người dùng Việt Nam vẫn dành sự quan tâm nhất định cho mẫu iPhone 17e, đặc biệt ở nhóm khách hàng muốn mua iPhone chính hãng với mức giá dễ tiếp cận hơn. Chúng tôi kỳ vọng iPhone 17e sẽ là mẫu máy bán ổn định với doanh số dài hạn tốt, nhưng không phải sản phẩm tạo doanh số đột biến trong ngày mở bán", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

iPhone 17e sẽ thay thế vị trí của iPhone 16e trong phân khúc cận cao cấp (Ảnh: Thế Anh).

Xét trong phân khúc giá hiện tại, iPhone 17e cạnh tranh với nhiều smartphone Android thuộc phân khúc cận cao cấp như Samsung Galaxy S24FE, Xiaomi 14T,... Ngoài ra, máy còn cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 15.

Trên thực tế, sau khi công bố dòng sản phẩm iPhone 17 vào tháng 9/2025, Apple đã âm thầm khai tử hàng loạt sản phẩm đời cũ, trong đó có bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Bất chấp điều này, doanh số của hai thiết bị vẫn liên tục tăng trưởng.

"So với iPhone 16e, iPhone 15 thu hút người dùng nhờ thiết kế mới mẻ cùng hệ thống camera kép tiện lợi. Thậm chí, dòng sản phẩm này còn có doanh số vượt trội so với iPhone 16e trong nhiều tháng", đại diện hệ thống Di Động Mỹ chia sẻ.

Trong những tháng gần đây, giá iPhone 15 liên tục được các đại lý điều chỉnh tăng. Thậm chí, mức giá hiện tại của iPhone 15 còn cao hơn so với giá bán của một sản phẩm vừa ra mắt là iPhone 17e.

"Thời gian qua, giá iPhone 15 đã tăng khoảng 10%. Sự thay đổi về giá khiến sức tiêu thụ của iPhone 15 có xu hướng chững lại. Trong khi đó, iPhone 17e được giới thiệu với mức giá tương đương nhưng sở hữu cấu hình và tính năng mới hơn. Nhiều khả năng, sản phẩm sẽ tạo ra sự dịch chuyển nhu cầu của một bộ phận người dùng sang mẫu máy mới", đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định.