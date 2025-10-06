Apple đã tìm được người thay thế Tim Cook ngồi vào chiếc ghế CEO?

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết công ty đã xây dựng một kế hoạch để chọn ra người kế nhiệm Tim Cook.

John Ternus, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, sẽ là trung tâm của kế hoạch này và nhiều khả năng sẽ trở thành CEO của Apple trong tương lai.

John Ternus (trái) được cho là người sẽ thay thế Tim Cook ngồi vào chiếc ghế CEO tại Apple trong tương lai (Ảnh minh họa: Getty).

John Ternus gia nhập Apple từ năm 2001 và đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia phát triển các sản phẩm mang tính biểu tượng của “quả táo”, như Mac, iPad, iPhone…

Gần đây, Apple đã tăng cường sự xuất hiện của John Terus tại các sự kiện lớn. Ông là người đã giới thiệu chiếc iPhone Air tại sự kiện đặc biệt ngày 9/9 vừa qua và xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone 17 ở London, Anh. Những động thái này cho thấy vai trò ngày càng to lớn của Terus trong các nhiệm vụ đối ngoại của Apple.

John Ternus được mô tả là người có chuyên môn kỹ thuật cao và phong thái dễ mến, có thể cân bằng giữa sự đổi mới và nhạy bén trong quản lý.

Các nguồn tin nội bộ từ Apple cho biết Tim Cook rất thích cách làm việc và điều hành của John Ternus vì Ternus có thể thuyết trình tốt, tính cách ôn hòa, có thể đưa ra những giải pháp phù hợp cho các vấn đề, đưa ra các quyết định thận trọng và không bao giờ đưa ra những nội dung gây tranh cãi…

Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết John Ternus có những đặc điểm giống Tim Cook trong cách quản lý, điều hành công việc. Đây được xem là những tố chất để giúp Ternus trở thành cái tên được nhắm đến để thay thế Tim Cook trong trường hợp Cook nghỉ hưu hoặc rời khỏi Apple.

Tim Cook, người sẽ tròn 65 tuổi vào tháng tới, đã dẫn dắt Apple đạt được những đỉnh cao chưa từng có kể từ khi tiếp quản chiếc ghế CEO của Steve Jobs vào năm 2011.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple liên tục đạt được những kỷ lục về doanh thu, trở thành công ty có giá trị thị trường 3 nghìn tỷ, mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào phần cứng như trước đây.

Sau những thành công đạt được với Apple, CEO Tim Cook đã nghĩ đến khả năng nghỉ hưu.

Trong một bài trả lời phỏng vấn với tờ báo The New York Times vào năm 2021, CEO Tim Cook cho biết cân nhắc nghỉ hưu trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Tim Cook sẽ tính đến chuyện nghỉ hưu sớm hơn và Apple sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra.

Ngoài John Ternus, những ứng cử viên sáng giá khác cũng được dự đoán sẽ thay Tim Cook ngồi vào chiếc ghế CEO của Apple còn có thể kể đến Craig Federighi - Phó Chủ tịch phụ trách Phần mềm và Deirdre O'Brien - Phó Chủ tịch phụ trách Bán lẻ và Nhân sự.

Dĩ nhiên, bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế CEO của Apple cũng sẽ phải đối mặt với cái bóng rất lớn mà 2 vị CEO tiền nhiệm là Steve Jobs và Tim Cook để lại. Do vậy, ban lãnh đạo Apple chắc chắn sẽ phải suy tính rất kỹ trước khi đưa ra quyết định về người sẽ dẫn dắt công ty trong tương lai.