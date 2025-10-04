iPhone 11 Pro Max được Apple đưa vào danh sách "đồ cổ" (Ảnh: GSMArena).

Dù đã trở thành "đồ cổ", iPhone 11 Pro Max đến nay vẫn được bày bán tràn lan tại thị trường Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, iPhone 11 Pro Max qua sử dụng đang được một số cửa hàng chào bán với mức giá 7,2 triệu đồng cho phiên bản 64GB.

Mức giá trên áp dụng cho sản phẩm có ngoại hình đẹp, nguồn gốc từ thị trường Mỹ (mã LL/A). Các phiên bản có bộ nhớ cao hơn sẽ có giá bán chênh lệch khoảng 500.000-800.000 đồng.

Theo chia sẻ từ một số chủ cửa hàng, iPhone 11 Pro Max đến nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Dòng sản phẩm này cũng chiếm một phần không nhỏ trong doanh số bán máy tại nhiều cửa hàng.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng iPhone 11 Pro Max đã được công bố từ năm 2019. Do đó, việc lựa chọn một sản phẩm quá cũ như này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến chất lượng linh kiện sản phẩm. Để hạn chế rủi ro, khách hàng nên tìm đến các đại lý uy tín, có chính sách bảo hành rõ ràng.

Apple giới thiệu iPhone 11 Pro Max vào tháng 9/2019. Đến tháng 10/2020, dòng sản phẩm này chính thức bị "khai tử" sau khi hãng công bố thế hệ iPhone 12. Đây là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống ba camera ở mặt lưng, một thiết kế mà đến nay Apple vẫn duy trì trên các phiên bản iPhone Pro.

iPhone 11 Pro Max vẫn được nhiều người dùng lựa chọn nhờ giá rẻ (Ảnh: PhoneArena).

iPhone 11 Pro Max hiện cũng là mẫu iPhone đời cũ cuối cùng còn hỗ trợ cập nhật hệ điều hành iOS 26. Vì thế, thiết bị này có thể sẽ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều người trong thời gian tới.

Xét trong cùng phân khúc giá của iPhone 11 Pro Max hàng cũ, người dùng hiện có rất nhiều lựa chọn khác nhau từ các thương hiệu smartphone Android như Samsung Galaxy A26 5G, OPPO A6 Pro, Honor X8c hay Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Những thiết bị này được tích hợp nhiều công nghệ mới hơn. Đồng thời, đây đều là các sản phẩm mới chính hãng, nên người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng trong thời gian dài.