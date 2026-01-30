Apple và Samsung tiếp tục là hai nhà sản xuất thống trị bảng xếp hạng 10 mẫu di động bán chạy nhất. 10 mẫu điện thoại này đóng góp 19% tổng doanh số bán điện thoại thông minh năm 2025.

Danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu năm 2025 và 2024 (Ảnh: Counterpoint Research).

Chuyên gia nghiên cứu thị trường Harshit Rastogi cho biết Apple vẫn duy trì được vị thế dẫn đầu trên thị trường di động. iPhone 16 là thiết bị bán chạy nhất và có doanh số vượt trội so với các sản phẩm khác trong danh sách.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm iPhone 17 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng đạt được nhiều thành công.

"Trong quý đầu tiên ra mắt, dòng sản phẩm iPhone 17 đạt doanh số cao hơn 16% so với phiên bản tiền nhiệm. Nhu cầu đối với iPhone 17 tăng trưởng mạnh tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc và Tây Âu.

Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn được đánh giá là sản phẩm nổi bật nhất khi mang đến những cải tiến đáng giá như tốc độ làm mới màn hình cao hơn, RAM và dung lượng lưu trữ lớn hơn. Những nâng cấp này giúp doanh số sản phẩm tăng mạnh, gần với các phiên bản Pro", Rastogi chia sẻ.

Sự ra mắt của dòng sản phẩm iPhone 16e cũng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng chung. Thiết bị giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái của Apple. Nhật Bản và Mỹ là những thị trường trọng điểm của dòng sản phẩm này với doanh số bán hàng ổn định.

Samsung chiếm 3 vị trí trong bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất năm 2025. Trong đó, Galaxy A16 5G là mẫu điện thoại Android bán chạy nhất khi mang đến trải nghiệm cân bằng giữa phần cứng và phần mềm.

Galaxy S25 Ultra cũng đạt được nhiều thành công so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Mẫu Galaxy S25 Ultra cũng góp mặt trong danh sách với vị trí thứ 9. Theo nhà phân tích cấp cao Karn Chauhan, doanh số của Galaxy S25 Ultra đã tăng trưởng hơn 3 lần tại Nhật Bản và đạt mức tăng trưởng hai con số ở Ấn Độ.

"Dòng S của Samsung đã giữ vững vị trí trong danh sách năm thứ hai liên tiếp, phản ánh sự tập trung của thương hiệu vào dòng sản phẩm chủ lực. Khoảng cách về doanh số của Galaxy S25 Ultra so với dòng A cũng dần được thu hẹp, bất chấp những chênh lệch đáng kể về giá bán", Chauhan nhận định.

Các chuyên gia dự đoán thị trường di động sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2026. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là đối với phân khúc di động phổ thông và tầm trung.