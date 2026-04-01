iOS 26.5 beta 1: Nâng cấp mã hóa tin nhắn, chưa có Siri AI mới

Apple đã phát hành phiên bản iOS 26.5 beta 1 dành cho các nhà phát triển, bổ sung một số thay đổi liên quan đến bảo mật, dịch vụ bản đồ và khả năng tương thích trong hệ sinh thái.

Theo MacRumors, bản beta mới không mang đến nhiều thay đổi lớn về tính năng, mà chủ yếu tập trung vào cải thiện hiệu năng và sửa lỗi hệ thống.

Một trong những điểm đáng chú ý là tính năng gợi ý địa điểm (Suggested Places) trong Apple Maps, cho phép đề xuất các địa điểm dựa trên hành vi và thói quen sử dụng của người dùng.

Đây được xem là một bước đi theo hướng ứng dụng AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời mở ra khả năng tích hợp nội dung quảng cáo trong tương lai.

Bên cạnh đó, Apple cũng đưa trở lại mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) cho tin nhắn RCS, giúp tăng cường bảo mật khi nhắn tin giữa iPhone và các thiết bị Android. Việc bổ sung lớp bảo vệ này giúp hạn chế nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu trong quá trình trao đổi thông tin. Tuy nhiên, bản beta chưa hỗ trợ trên mọi thiết bị và nhà mạng.

Đáng chú ý, dù Apple đang đẩy mạnh chiến lược liên quan đến Apple Intelligence, các nâng cấp lớn cho Siri và hệ thống AI vẫn chưa xuất hiện trong phiên bản beta lần này. Điều này cho thấy những thay đổi quan trọng về AI có thể sẽ được triển khai trong các bản cập nhật tiếp theo.

Nhìn chung, iOS 26.5 beta 1 chưa mang đến nhiều tính năng mới mang tính đột phá, nhưng cho thấy Apple đang từng bước hoàn thiện các nền tảng liên quan đến AI và bảo mật, chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong tương lai.