iOS 27 sẽ giải quyết nhiều vấn đề trên iPhone

Cụ thể, phiên bản này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ điều hành. Trên iOS 26, Apple đã giới thiệu hàng loạt tính năng mới, cùng với đó là giao diện Liquid Glass.

Đến nay, giao diện này vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng về tình trạng lỗi và khó sử dụng.

iOS 27 sẽ tập trung cải thiện hiệu suất thiết bị (Ảnh: PhoneArena).

Tuy vậy, nhiều khả năng giao diện Liquid Glass sẽ không có thay đổi trên phiên bản iOS 27. Nguồn tin này tiết lộ các phiên bản thử nghiệm nội bộ của iOS 27 và macOS 27 sẽ không có thay đổi lớn trong thiết kế.

"Apple đã mất nhiều thời gian để thiết kế giao diện Liquid Glass. Vì vậy, nó sẽ không thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một bản cập nhật", Mark Gurman từ Bloomberg cho biết.

Bên cạnh việc dọn dẹp toàn bộ hệ thống, Apple được cho là sẽ tập trung mang lại trải nghiệm AI liền mạch hơn trên iOS 27. Nỗ lực đó bao gồm quá trình tích hợp AI sâu hơn trên toàn hệ điều hành và một trợ lý ảo Siri có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Trong vài năm qua, Apple đã phải đối mặt với không ít chỉ trích liên quan đến quá trình triển khai các tính năng AI. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có đủ năng lực để bắt kịp các đối thủ hay không.

iOS 27 là cơ hội lớn nhất của Apple để thiết lập lại kỳ vọng và chứng minh rằng công ty có thể cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua AI.

Giao diện Liquid Glass trên iOS 26 đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi (Ảnh: Apple).

Dự kiến, hệ điều hành iOS 27 sẽ được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2026. Trong khi đó, phiên bản chính thức sẽ được phát hành vào cuối năm, cùng thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro Max.

Theo báo cáo từ StatCounter, tính đến tháng 1, chỉ có khoảng 15-16% số lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu được cài đặt hệ điều hành iOS 26.

Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động. So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.