Tin không vui với những ai đang trông đợi iPhone 18

iPhone 18 Pro sẽ giữ nguyên thiết kế của iPhone 17 Pro trước đây (Ảnh: Apple Hub).

Mỗi khi một phiên bản iPhone mới ra mắt, vấn đề được nhiều người quan tâm không chỉ là sự nâng cấp ở cấu hình bên trong mà còn là thiết kế bên ngoài.

Tuy nhiên, trang công nghệ Apple Hub dẫn lời các nguồn tin thân cận với Apple cho biết loạt iPhone 18 sẽ không có sự thay đổi nào về bề ngoài so với loạt iPhone 17 ra mắt vào năm ngoái.

Kích thước màn hình của các phiên bản vẫn được giữ nguyên, sự khác biệt chỉ nằm ở cấu hình bên trong, khi iPhone 18 được trang bị chip A20, còn bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro thế hệ mới do Apple phát triển. Phiên bản iPhone 18 cũng sẽ được nâng cấp bộ nhớ RAM lên mức 12GB, thay vì chỉ 8GB như trên phiên bản cũ.

Trong khi đó, trang công nghệ TechDroider cho biết iPhone 18 Pro sẽ có kích thước phần khuyết Dynamic Island trên màn hình nhỏ hơn so với iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, điều này rất khó nhận ra và không thể xem là sự thay đổi trong thiết kế của sản phẩm.

Kích thước phần khuyết Dynamic Island trên màn hình iPhone 18 Pro sẽ nhỏ hơn so với iPhone 17 Pro (Ảnh: TechDroider).

Việc Apple sử dụng thiết kế của phiên bản cũ cho các phiên bản iPhone mới không phải là điều bất thường. Dẫu vậy, điều này khiến nhiều người dùng cho rằng iPhone đang trở nên nhàm chán vì không có sự đột phá nào trong thiết kế sản phẩm.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích thị trường, Apple không muốn mạo hiểm thay đổi thiết kế trên các sản phẩm mới khi sản phẩm cũ vẫn đạt được doanh số tốt, nghĩa là người dùng vẫn đang đón nhận kiểu thiết kế quen thuộc.

Tâm điểm của loạt iPhone ra mắt trong năm 2026 có thể không phải là iPhone 18 Pro hay 18 Pro Max, mà nhiều khả năng sẽ là chiếc iPhone màn hình gập mang tên gọi iPhone Fold.

Các thông tin bị rò rỉ cho biết iPhone Fold sẽ được trang bị chip A20 Pro cùng dung lượng RAM khoảng 12GB, tương đương cấu hình bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi cũng được cho là lần đầu xuất hiện trên iPhone nhằm duy trì hiệu suất ổn định trong thiết kế mỏng của chiếc iPhone màn hình gập.

Ưu điểm lớn nhất của iPhone Fold để tăng tính cạnh tranh so với các đối thủ là màn hình gập công nghệ mới, không hiển thị nếp gấp tại vị trí gập, điều này giúp người dùng không cảm thấy khó chịu khi sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.

Nhiều khả năng, loạt iPhone 18 và iPhone Fold sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây, trong đó iPhone Fold sẽ có mức giá bán lên đến 2.400 USD.