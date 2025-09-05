Huawei ra mắt Mate XTs - Điện thoại màn hình gập ba thế hệ mới

Mate XTs vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Huawei).

Ngày 10/9 năm ngoái, Huawei gây bất ngờ cho giới công nghệ khi giới thiệu Mate XT, mẫu smartphone màn hình gập ba đầu tiên trên thế giới.

Đến nay, đây vẫn là thiết bị duy nhất thuộc phân khúc này được bán thương mại.

Trong khi các đối thủ còn dè dặt, Huawei đã tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp mang tên Mate XTs. Việc giữ tên gọi khá tương đồng cho thấy đây chỉ là bản cải tiến nhẹ so với Mate XT.

Ngoại hình của Mate XTs hầu như không thay đổi, vẫn sử dụng thiết kế hai bản lề cho phép mở rộng màn hình theo hai cấp độ khác nhau.

Mate XTs trang bị màn hình ngoài 6,4 inch để dùng như một smartphone dạng thanh thông thường.

Khi mở rộng, máy có thể biến thành tablet 7,9 inch. Ở mức mở hoàn toàn, thiết bị trở thành máy tính bảng màn hình lớn 10,2 inch, mang lại trải nghiệm hiển thị vượt trội.

Khi mở rộng tối đa, Mate XTs sẽ trở thành chiếc máy tính bảng màn hình 10,2 inch (Ảnh: Yanko Design).

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên Mate XTs là công nghệ màn hình PWM 1.440Hz, giúp hạn chế hiện tượng nhấp nháy và giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu. Màn hình cũng hỗ trợ bút stylus, tính năng lần đầu xuất hiện trên dòng gập ba của Huawei.

Cận cảnh phần bản lề trên Huawei Mate XTs (Ảnh: Yanko Design).

Về hiệu năng, Mate XTs được trang bị chip Kirin 9020, thay cho Kirin 9010 trên Mate XT. Cả hai đều do Huawei tự phát triển trên tiến trình 7nm, vẫn kém cạnh so với các chip cao cấp hiện nay sản xuất trên tiến trình 3-4nm.

Máy giữ nguyên dung lượng RAM 16GB, đi kèm các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB hoặc 1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn của người dùng.

Huawei cũng nâng cấp camera góc siêu rộng trên Mate XTs lên 40 megapixel, thay vì 12 megapixel như Mate XT. Camera chính vẫn giữ độ phân giải 50 megapixel, trong khi camera tele 12 megapixel hỗ trợ zoom quang học 5,5x. Thiết bị còn tích hợp đèn laser giúp lấy nét nhanh và chính xác hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Mate XTs vận hành trên nền tảng HarmonyOS 5.1 do Huawei tự phát triển hoàn toàn, không còn dựa vào mã nguồn Android như trước.

Dù có thiết kế siêu mỏng, chỉ 4,8mm khi mở hoàn toàn, máy vẫn trang bị viên pin dung lượng lớn 5.600mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 66W – mức khá ấn tượng trong phân khúc smartphone gập.

Mở hộp và trải nghiệm thực tế smartphone màn hình gập ba Mate XTs (Video: DigitalTech).

Tại thị trường Trung Quốc, Mate XTs được bán với giá khởi điểm 17.999 tệ (khoảng 66,5 triệu đồng) và cao nhất 21.999 tệ (khoảng 81,2 triệu đồng), thấp hơn đôi chút so với giá bán của Mate XT năm ngoái.