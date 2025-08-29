Hãy thay đổi mật khẩu Gmail của bạn ngay lập tức

Tháng trước, Google đưa ra cảnh báo những kẻ tấn công đang gia tăng các phương thức lừa đảo và đánh cắp thông tin đăng nhập. Giờ đây, công ty tiếp tục khuyến cáo: Người dùng cần thay đổi mật khẩu tài khoản Gmail ngay lập tức.

Google khuyến nghị người dùng nên thay đổi mật khẩu Gmail để gia tăng bảo mật (Ảnh: Medium).

Google cho biết tin tặc đã mạo danh bộ phận hỗ trợ của Google để gọi điện thoại và gửi email đến tài khoản của người dùng. Mục đích của kẻ gian là đánh lừa người dùng nhấp vào một liên kết dẫn đến trang giả mạo.

Sau đó, người dùng sẽ được yêu cầu điền các thông tin cá nhân vào trang đó như mật khẩu, số an sinh xã hội,... Những thông tin nhạy cảm này sẽ được tin tặc thu thập và sử dụng để đánh cắp tài khoản.

Bất chấp rủi ro mật khẩu có thể bị đánh cắp, đoán ra hoặc quên, 64% người dùng vẫn không thay đổi mật khẩu thường xuyên. Công ty khuyến cáo người dùng Gmail nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức, đặc biệt là khi họ chưa làm điều này trong năm nay.

Các chuyên gia cho rằng để tăng cường bảo mật, người dùng Gmail nên sử dụng trình quản lý mật khẩu độc lập thay vì trình duyệt như Chrome. Sau khi thay đổi mật khẩu, người dùng nên thiết lập xác thực hai yếu tố bằng ứng dụng tạo mã sử dụng một lần.