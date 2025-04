Giải pháp MobiFone SmartHome - Nhà thông minh, bình yên trọn vẹn

Nhà thông minh - Nền tảng cho cuộc sống tiện nghi và an toàn

Trước đây, việc điều khiển đèn, máy lạnh hay hệ thống an ninh từ xa vẫn còn là hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, với sự bùng nổ của những công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây, điều không tưởng ấy nay đã trở thành hiện thực và ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống con người hiện đại.

Chỉ với vài thao tác trên thiết bị di động, mọi thứ trong ngôi nhà từ hệ thống chiếu sáng, rèm cửa cho đến camera an ninh đều có thể vận hành một cách thông minh và mượt mà.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý không gian sống không chỉ mang đến sự tiện nghi vượt trội, mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, tăng cường an toàn, tối ưu thời gian và cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu của từng gia đình.

Nắm bắt xu hướng sống thông minh, MobiFone đã phát triển giải pháp MobiFone SmartHome, giúp người dùng dễ dàng quản lý ngôi nhà từ xa chỉ với một chạm trên điện thoại. Giải pháp đã mang đến một giải pháp mới cho cuộc sống tiện nghi, mang đến một trợ lý công nghệ sẵn sàng thực hiện các thao tác trong nhà từ điều khiển thiết bị đến giám sát an ninh theo ý chủ nhân.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet, người dùng có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ hệ thống điện, camera, điều hòa, rèm cửa và cảm biến trong nhà qua ứng dụng mobihome+. Người dùng không còn phải lo lắng về việc quên tắt đèn khi ra ngoài hay sự an toàn của ngôi nhà khi chủ nhân vắng mặt.

Giải pháp một chạm - nâng tầm trải nghiệm sống thông minh

Giải pháp MobiFone SmartHome tích hợp toàn diện nhiều tính năng thiết yếu trên một nền tảng duy nhất. Với hệ sinh thái thiết bị thông minh đa dạng, người dùng có thể điều khiển các thiết bị trong gia đình từ xa, thiết lập các kịch bản hoạt động theo thời gian thực như tự động tắt toàn bộ đèn khi đi ngủ, mở rèm vào buổi sáng, hoặc kích hoạt camera và gửi cảnh báo khi phát hiện người lạ.

Không cần di chuyển đến từng công tắc hay bộ điều khiển, tất cả đều có thể thực hiện linh hoạt chỉ qua một thiết bị thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sống.

MobiFone SmartHome còn cho phép theo dõi lượng điện tiêu thụ của từng thiết bị, từ đó đưa ra gợi ý tối ưu hóa sử dụng. Các thiết bị trong nhà không chỉ vận hành theo lệnh mà còn có khả năng hiểu thói quen sinh hoạt của người dùng thông qua dữ liệu đã ghi nhận, từ đó điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu thực tế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho gia đình mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Với giải pháp MobiFone SmartHome, người dùng có thể yên tâm nhờ hệ thống giám sát an ninh thông minh Camera AI có khả năng phát hiện chuyển động, nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi bất thường, phát hiện xâm nhập và gửi cảnh báo ngay lập tức đến điện thoại người dùng. Kết hợp với các gói Cloud Camera do MobiFone cung cấp, hệ thống camera cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu an toàn trên nền tảng đám mây, truy xuất mọi lúc mọi nơi mà không lo mất dữ liệu.

Người bạn công nghệ của gia đình

Chị Lê Thảo (sống tại Hà Nội) chia sẻ sau khi trải nghiệm MobiFone SmartHome: "Tôi từng nghĩ nhà thông minh là thứ gì đó xa vời, phức tạp và chỉ dành cho những ai rành công nghệ. Nhưng khi được MobiFone tư vấn, tôi mới thấy mọi thứ hóa ra rất dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu thực tế. Giờ đây, dù có đi công tác xa, tôi vẫn kiểm soát được ngôi nhà của mình từ camera, khóa cửa cho đến các thiết bị điện, chỉ với một thao tác trên điện thoại".

Không chỉ mang lại tiện ích cho các hộ gia đình, MobiFone SmartHome còn được nhiều chủ cơ sở kinh doanh tin tưởng lựa chọn.

Anh Nguyễn Minh Hoàng - chủ một khu căn hộ mini tại Hà Nội - chia sẻ: "Tôi đã lắp đặt hệ thống MobiFone SmartHome cho toàn bộ các căn hộ cho thuê trong tòa nhà. Khách thuê rất hài lòng với mức độ an toàn và tiện nghi. Cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với hệ thống camera giám sát tích hợp, giúp theo dõi tài sản từ xa, hạn chế tối đa rủi ro mất trộm và quản lý hiệu quả mô hình kinh doanh hiện có".

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ viễn thông, MobiFone đang từng bước chuyển mình trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện cho người dùng. Giải pháp MobiFone SmartHome là minh chứng rõ ràng cho định hướng đó - khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng sống.

Đăng ký để trải nghiệm trọn bộ giải pháp MobiFone SmartHome tại https://solutions.mobifone.vn hoặc liên hệ hotline 18001290 để được hỗ trợ.