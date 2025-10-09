Giá iPhone 17 Pro Max "hạ nhiệt" nhưng vẫn cao

Sau gần ba tuần ra mắt tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn đang đối mặt với tình trạng khan hàng, đặc biệt là hai phiên bản màu bạc và cam vũ trụ.

Trong khi đó, phiên bản màu xanh đậm đã có sẵn tại nhiều đại lý, sẵn sàng giao ngay cho khách hàng.

Tình trạng khan hàng đẩy giá iPhone 17 Pro Max lên cao (Ảnh: Thế Anh).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí trên các diễn đàn mua bán iPhone, giá của iPhone 17 Pro Max vẫn ở mức cao, dù đã có dấu hiệu "hạ nhiệt" so với thời điểm mới ra mắt.

Hai phiên bản màu bạc và cam vũ trụ đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong nước, dẫn đến tình trạng "cháy hàng" tại hầu hết các đại lý. Điều này đã đẩy giá sản phẩm lên cao trên thị trường thứ cấp.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB màu cam vũ trụ đang được rao bán trên "chợ đen" với giá 42 triệu đồng. Mức giá này cao hơn 4 triệu đồng so với giá niêm yết của Apple, nhưng đã giảm 6 triệu đồng so với những ngày đầu mở bán. Phiên bản màu bạc thậm chí còn có giá cao hơn, lên tới 43 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, cho biết: "Ban đầu, phiên bản màu cam vũ trụ có giá cao nhất do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, hiện tại, phiên bản màu bạc lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn, khiến giá bán cũng thay đổi theo".

Tình trạng "hét giá" iPhone trên thị trường chợ đen đã diễn ra trong nhiều năm. Mặc dù nhiều hệ thống đã yêu cầu khách hàng kích hoạt bảo hành ngay khi mua máy để hạn chế việc "sang tay", giải pháp này dường như chưa mang lại hiệu quả đáng kể.

"Cơn khát" iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối tháng 10 (Ảnh: Trung Nam).

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán iPhone sớm tại thị trường Việt Nam, điều này đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng vọt. Tuy nhiên, nguồn cung thiết bị trong những đợt hàng đầu tiên lại không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ: "Việc Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mở bán sớm (tier 1) là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ở đợt trả hàng đầu tiên, nguồn cung vẫn còn hạn chế và chỉ đáp ứng được một phần lượng đơn đặt hàng sớm tại hệ thống".

Theo thông tin từ các đại lý, các lô hàng iPhone 17 đã liên tục được nhập về Việt Nam từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Dự kiến, "cơn khát" iPhone 17 Pro Max sẽ sớm chấm dứt vào nửa cuối tháng 10 khi các lô hàng tiếp theo được đưa về thị trường.