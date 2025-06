Giá Galaxy Z Fold6 "chạm đáy" tại Việt Nam

Cụ thể, Galaxy Z Fold6 đang được một số hệ thống chào bán với mức giá từ 34,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này thấp hơn 9,5 triệu đồng so với giá bán tại thời điểm ra mắt. Trong khi đó, Galaxy Z Flip6 cũng được điều chỉnh giảm xuống 19 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Bước vào giai đoạn cuối vòng đời, bộ đôi Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 đã được các đại lý đồng loạt điều chỉnh giá bán (Ảnh: Thế Anh).

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 sẽ được Samsung giới thiệu vào tháng 7 tới. Việc giảm giá trên được xem là động thái dọn kho của các đại lý nhằm chuẩn bị cho bộ đôi Galaxy Z mới chuẩn bị lên kệ.

“Ở thời điểm hiện tại, sức mua của Galaxy Z Fold6 có phần chững lại và có dấu hiệu sụt giảm nhẹ so với Z Fold5 vào cùng kỳ năm ngoái. Dù có một số cải tiến về thiết kế và hiệu năng, dòng sản phẩm này chưa thực sự tạo được bước đột phá rõ rệt so với phiên bản tiền nhiệm”, đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của Galaxy Z Fold6 trong suốt vòng đời gần như không tăng trưởng so với thế hệ tiền nhiệm.

“Kể từ khi lên kệ, doanh số của Galaxy Z Fold6 không có nhiều sự tăng trưởng so với thế hệ Galaxy Z Fold5 tiền nhiệm. Sức mua của Z Fold6 hiện đã giảm 50% so với Z Fold5 trong cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhiều thông tin rò rỉ cho thấy thế hệ Z Fold mới sẽ có nhiều cải tiến vượt trội hơn”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Dự kiến, dòng sản phẩm Galaxy Z6 sẽ hết hàng tại Việt Nam trong 1-2 tháng tới (Ảnh: Thế Anh).

So với thế hệ tiền nhiệm, bộ đôi Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 hầu như không có nhiều thay đổi về ngoại hình. Điểm cộng là phiên bản Galaxy Z Fold6 đã được điều chỉnh kích thước trở nên cân đối hơn. Tuy vậy, những cải tiến này được xem là chưa đủ hấp dẫn để có thể tạo nên những đột phá về doanh số bán hàng.

Hiện tại, số lượng hàng của Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 còn lại trên thị trường tương đối ít. Hầu hết các đại lý chỉ còn một số phiên bản màu sắc nhất định. Thậm chí, một số đại lý đã ngừng kinh doanh dòng sản phẩm này.

“Thời điểm hiện tại, hệ thống chỉ còn số lượng hàng rất ít Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6. Các lựa chọn cũng giới hạn về phiên bản màu sắc cũng như dung lượng. Dự kiến, thiết bị sẽ hết hàng trong 1-2 tháng tới”, bà Đặng Linh Phương, giám đốc ngành hàng Samsung tại hệ thống Di Động Việt, cho biết.