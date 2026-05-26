Nấu ăn theo công thức của AI, người phụ nữ tá hỏa khi thưởng thức thành quả

Mia Mercado, phóng viên của tờ The Cut, đã thực hiện một thử nghiệm bằng cách nấu các món ăn theo công thức do AI tạo ra đang lan truyền trên mạng xã hội.

Một trong những công thức đầu tiên cô thử là món bánh que làm từ cottage cheese (một loại phô mai tươi).

Mercado cho biết video hướng dẫn được tạo hoàn toàn bằng AI, từ giọng đọc, tiếng “rộp rộp” giả lập của món ăn cho đến những hình ảnh phi thực tế, bất chấp các định luật vật lý.

Theo hướng dẫn, Mercado trộn cottage cheese xay nhuyễn với trứng và phô mai mozzarella, sau đó thêm bột tỏi, muối và tiêu. Tuy nhiên, hỗn hợp tạo thành quá lỏng, khó tạo hình.

Thành phẩm cuối cùng được cô nhận xét giống một lớp trứng tráng phủ rau thơm hơn là bánh que.

“Khi tôi cố xoắn chúng giống video gốc thì nhiều thanh bánh bị vỡ vụn. Hương vị của nó cũng rất kỳ lạ”, Mercado chia sẻ.

Cuối cùng, cô chấm món ăn 0/5 điểm.

Dưới phần bình luận video, nhiều người dùng cũng cho biết họ gặp tình trạng tương tự khi làm theo công thức.

“Món này quá lỏng, không thể tạo hình được. Có phải công thức bị thiếu nguyên liệu không?”, một tài khoản bình luận.

Một người khác đăng ảnh thành phẩm trông như khối hỗn hợp bị tan chảy và cho biết món ăn của họ cũng thất bại tương tự.

Tuy vậy, không phải mọi công thức do AI tạo ra đều cho kết quả tệ. Mercado cho biết món bánh cuộn đậu gà sốt Buffalo mà cô thử sau đó có hương vị khá ổn.

Dù chấm món ăn này 4/5 điểm, cô nghi ngờ công thức thực chất được sao chép từ một website nấu ăn có sẵn vì phần lớn nội dung gần như giống hệt.

Tuy nhiên, sự thuận lợi của cuộc thử nghiệm không kéo dài lâu.

Ở lần thử tiếp theo với món mì Fettuccine sốt kem hạt điều và dứa, trải nghiệm tiếp tục gây thất vọng khi mọi thứ trở thành “thảm họa”. Mercado cho biết cô không hiểu vì sao lại có sự kết hợp nguyên liệu như vậy.

Ngày càng có nhiều nội dung do AI tạo ra xuất hiện trong lĩnh vực ẩm thực, từ video hướng dẫn đến công thức nấu ăn. Một số video sử dụng hình ảnh và hiệu ứng hấp dẫn khiến người xem tin rằng món ăn có thể được thực hiện thành công ngoài đời thật, bất chấp tính khả thi.

Người dùng cần cân nhắc kỹ tính khả thi của các công thức và hướng dẫn nấu ăn do AI tạo ra trước khi áp dụng vào thực tế, tránh thất bại và lãng phí nguyên liệu.