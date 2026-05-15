Trong giai đoạn thấp điểm của thị trường di động vào cuối quý II và đầu quý III năm 2025, giá iPhone 16 được các đại lý điều chỉnh giảm sâu về mức 18 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 128GB.

Tuy vậy, thị trường điện thoại thông minh đã dần thay đổi từ cuối năm 2025. Giá bán của các mẫu điện thoại đồng loạt tăng, trong đó có iPhone 16. Đến nay, mức giá của sản phẩm này gần như tương đương với giai đoạn đầu khi lên kệ tại thị trường Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá điện thoại tăng đến từ cơn sốt AI. Điều này gây ra tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu, kéo theo giá bán của các thiết bị công nghệ như điện thoại và máy tính tăng cao.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết iPhone 16 là mẫu điện thoại thông minh bán chạy thứ 6 trên thế giới trong giai đoạn quý I vừa qua. Tuy nhiên, sản phẩm này không còn quá nổi bật tại thị trường Việt Nam.

"Tại Việt Nam, iPhone 16 vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định nhưng không còn giữ vị trí dẫn đầu. Doanh số của dòng sản phẩm này hiện đứng sau iPhone 17 và iPhone 15, cho thấy xu hướng người dùng đang ưu tiên các thế hệ mới hơn hoặc các dòng có mức giá dễ tiếp cận hơn", ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống FPT Shop, chia sẻ.

Sau giai đoạn liên tục tăng giá, mức giá hiện tại của iPhone 16 đã tiệm cận với iPhone Air và iPhone 17. Bà Văn Thị Ngọc Yến, giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, cho biết xu hướng gần đây của người dùng không chỉ so sánh về giá mà còn quan tâm nhiều hơn về vòng đời sử dụng.

"Với nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng lâu dài, các nâng cấp về hiệu năng, camera và trải nghiệm tổng thể trên iPhone 17 vẫn là yếu tố khiến nhiều người lựa chọn lên thẳng phiên bản mới nhất", bà Yến nói thêm.

Chưa dừng lại ở đó, iPhone 16 còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng loạt đối thủ Android thế hệ mới như Samsung Galaxy S26, OPPO Find X9s, vivo X300 hay Xiaomi 17.

"iPhone 16 vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ hệ sinh thái đồng bộ, hiệu năng ổn định và giá trị sử dụng lâu dài. Đây là những yếu tố giúp sản phẩm tiếp tục giữ sức hút trước các đối thủ Android trong cùng phân khúc", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.