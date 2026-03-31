Những ưu điểm giúp Galaxy S26 và S26+ chinh phục người dùng

Các dòng flagship (cao cấp) mới thường tập trung vào những phiên bản lớn nhất với đầy đủ công nghệ.

Galaxy S26 Ultra tiếp tục là tâm điểm với hàng loạt nâng cấp, nhưng bên cạnh đó, Samsung vẫn giữ lại một hướng đi khác với Galaxy S26 và S26+.

Mỏng nhẹ là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm khi chọn mua điện thoại (Ảnh: Samsung).

Thay vì chạy theo kích thước và thông số tối đa, bộ đôi này hướng đến trải nghiệm thực tế hơn: gọn nhẹ, dễ dùng mỗi ngày, nhưng vẫn giữ được những yếu tố quan trọng của một chiếc flagship.

Galaxy S26 và S26+: Khi cảm giác cầm nắm là một nâng cấp đáng giá

Galaxy S26 sở hữu màn hình 6,3 inch nhưng chỉ nhẹ 167g và mỏng 7,2mm. Trong khi đó, Galaxy S26+ có màn hình 6,7 inch nhưng cũng chỉ 190g và mỏng 7,3mm.

Với Galaxy S26, người dùng có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, thậm chí dễ dàng chạm hai đầu ngón tay vào nhau. Việc kéo thanh thông báo từ cạnh trên hay thao tác bằng một tay cũng trở nên tự nhiên hơn, không cần phải “với” hay đổi tay như trước.

Ngay cả những tình huống như bỏ điện thoại vào túi quần cũng cho thấy sự khác biệt. Máy trượt vào túi một cách thoải mái, không cần điều chỉnh hay nhét lại để tránh cộm.

Với trọng lượng chỉ từ 167g, Galaxy S26 và Galaxy S26+ mang đến trải nghiệm flagship bên trong một thiết kế cơ động (Ảnh: Samsung).

Việc cầm máy để đọc nội dung, trả lời tin nhắn hay xử lý công việc không còn tạo áp lực lên cổ tay như trước. Với những điện thoại lớn và nặng, cảm giác mỏi tay, thậm chí hằn vết ngón tay sau khi cầm lâu là điều không hiếm gặp.

Trong khi đó, với Galaxy S26 và S26+, trải nghiệm này được giảm đi đáng kể, giúp việc sử dụng trở nên dễ chịu hơn theo thời gian.

Ở góc độ trải nghiệm, Galaxy S26 và S26+ tạo ấn tượng bằng cảm giác sử dụng lâu dài - nơi sự thoải mái được duy trì một cách ổn định, thay vì chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc ban đầu.

Mỏng nhẹ, nhưng không phải đánh đổi: Vẫn đủ “mạnh” và đủ “khôn” ở đẳng cấp flagship

Thiết kế gọn nhẹ thường đi kèm một nỗi lo quen thuộc: liệu hiệu năng hay phần cứng có bị cắt giảm hay không. Với Galaxy S26 và S26+, câu trả lời nằm ở trải nghiệm thực tế, người dùng gần như không phải bận tâm đến điều đó.

Galaxy S26 và S26+ là bộ đôi smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý Exynos 2600, được chính Samsung sản xuất trên tiến trình 2nm tối ưu.

Hiểu đơn giản, tiến trình nhỏ hơn giúp máy hoạt động hiệu quả hơn: xử lý nhanh, ít hao pin và giữ nhiệt độ ổn định khi dùng trong thời gian dài.

Trong những tác vụ quen thuộc như chỉnh ảnh, quay video, lướt mạng xã hội hay dùng nhiều ứng dụng cùng lúc, máy vẫn giữ được sự mượt mà và ổn định.

Qua công cụ đánh giá hiệu năng Geekbench, Galaxy S26 (phải) với chip Exynos 2600 đạt điểm số gần tương đương với Galaxy S26 Ultra (trái), bất chấp kích thước mỏng nhẹ hơn đáng kể (Ảnh: Samsung).

Hiệu năng này cũng là nền tảng để Galaxy S26 và S26+ vận hành trơn tru các tính năng Galaxy AI. Từ việc tóm tắt nội dung, phiên dịch trực tiếp cho đến chỉnh sửa hình ảnh hay tìm kiếm thông tin, mọi thao tác đều diễn ra liền mạch, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng nhờ tùy chọn xử lý AI hoàn toàn trên thiết bị.

Quan trọng hơn, sự tối ưu không chỉ nằm ở hiệu năng mà còn ở phần cứng tổng thể. Galaxy S26 sở hữu pin 4.300mAh, trong khi S26+ đạt 4.900mAh - đủ cho một ngày sử dụng với các tác vụ phổ biến.

Máy vẫn có sạc nhanh 25W và 45W tương ứng, loa kép stereo và khay SIM vật lý - những yếu tố bị lược bỏ trên những dòng điện thoại “Air” mỏng nhẹ khác.

Nhờ năng lực của bộ xử lý AI (NPU) nâng cấp, Galaxy S26 và S26+ được trang bị đầy đủ các tính năng Galaxy AI mới nhất tương tự như Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Samsung).

Galaxy S26 và S26+ vẫn giữ hệ thống ba camera với đầy đủ các tiêu cự, bao gồm cả camera zoom. Kết hợp với Galaxy AI, trải nghiệm camera cũng trở nên đơn giản hơn.

Người dùng có thể xóa vật thể, chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh hoặc cải thiện chất lượng video ngay trên máy mà không cần đến các công cụ phức tạp.

“Không phải cứ to hơn là tốt hơn”: Khi sự thoải mái mới là điều quan trọng

Trong cuộc đua điện thoại thông minh, kích thước và thông số thường được đẩy lên như một thước đo.

Nhưng ở góc độ sử dụng hằng ngày, trải nghiệm không chỉ đến từ việc máy mạnh đến đâu hay có bao nhiêu công nghệ, mà còn nằm ở việc người dùng có thực sự thoải mái khi sử dụng hay không.

Galaxy S26 và S26+ cho thấy một cách tiếp cận khác. Thay vì cố gắng trở thành chiếc điện thoại lớn nhất hay mạnh nhất, bộ đôi này tập trung vào việc mang lại cảm giác dễ dùng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ đầy những gì người dùng cần.

Galaxy S26 và S26+ được tạo ra nhằm mang đến cho người dùng một trải nghiệm thoải mái và cân bằng nhất (Ảnh: Samsung).

Với nhiều người, một chiếc điện thoại tốt không phải là thiết bị gây ấn tượng mạnh trong vài phút đầu, mà là thiết bị khiến họ cảm thấy dễ chịu sau cả một ngày dài sử dụng.

Và ở khía cạnh đó, Galaxy S26 và S26+ không cố gắng thay đổi cách người dùng dùng điện thoại, mà đơn giản là làm cho trải nghiệm đó trở nên thoải mái hơn.