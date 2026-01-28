FPT thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn

FPT thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, đánh dấu bước đi chiến lược trong liên thông chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam (Ảnh FPT).

Việc Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT đánh dấu bước đi chiến lược nhằm liên thông chuỗi giá trị bán dẫn, hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đây là nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đầy đủ các công đoạn từ đào tạo, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, kiểm thử, đóng gói đến thương mại hóa sản phẩm.

Hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái bán dẫn quốc gia

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng Quyết định số 1131/QĐ-TTg về công nghệ chiến lược và Quyết định số 1018/QĐ-TTg về chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 10 nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn nhân lực thiết kế chip và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt ở khâu đóng gói, kiểm thử. Tuy nhiên, phần lớn các công đoạn này vẫn do doanh nghiệp nước ngoài làm chủ.

“Việc FPT đầu tư xây dựng Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến đã hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu, góp phần khép kín hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. Đây là cam kết được cụ thể hóa bằng dự án thực chất, giúp Việt Nam xuất hiện rõ nét hơn trên bản đồ bán dẫn thế giới”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Hình thành hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, làm chủ công nghệ chip là con đường tất yếu để đất nước phát triển bền vững và giàu mạnh.

“Nếu tính cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta là một thế lực trong ngành bán dẫn. Bài toán lớn nhất là phải liên kết lại để hình thành hệ sinh thái của chính mình. Với sự kiện hôm nay, Việt Nam tiến thêm một bước để khép kín hệ sinh thái bán dẫn”, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Chủ tịch FPT cho biết tập đoàn lựa chọn cách tiếp cận thực tế, sản phẩm làm ra phải có khả năng thương mại hóa ngay. Theo đó, FPT sẽ phối hợp chặt chẽ với Viettel và các doanh nghiệp trong nước, sản xuất đến đâu thì thực hiện đóng gói, kiểm thử đến đó, đưa các dòng chip công nghệ Việt Nam nhanh chóng đi vào đời sống.

Tại sự kiện, FPT và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel ký kết hợp tác toàn diện, liên thông chuỗi giá trị ngành bán dẫn từ đào tạo, thiết kế, chế tạo, kiểm thử, đóng gói đến thương mại hóa.

Trọng tâm hợp tác là cùng phát triển dòng chip SoC AI on Edge trên tiến trình 28–32nm, phục vụ hệ sinh thái camera, drone, thiết bị bay không người lái và các thiết bị thông minh.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, việc FPT đầu tư nhà máy kiểm thử và đóng gói có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn “Make in Vietnam”, đồng thời tạo môi trường thực hành, rèn luyện và giữ chân đội ngũ kỹ sư bán dẫn ngay trong nước.

“Phát triển công nghiệp bán dẫn phải dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, đúng tinh thần các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị”, Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Lộ trình phát triển và quy mô nhà máy

Trong giai đoạn 2026–2027, Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT được đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô 1.600m², gồm 6 dây chuyền kiểm tra chức năng và hệ thống kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm độ bền theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Giai đoạn 2028–2030, FPT dự kiến mở rộng nhà máy lên khoảng 6.000m², đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử, các dây chuyền đóng gói truyền thống và đóng gói IC tiên tiến, đưa công suất lên mức hàng tỷ sản phẩm mỗi năm, hướng tới phục vụ các dòng chip cao cấp cho IoT, ô tô và trí tuệ nhân tạo.

Theo các chuyên gia, việc công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT không chỉ là một dự án đầu tư công nghệ, mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.