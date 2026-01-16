Thủ tướng: Lựa chọn con đường khó nhưng bền vững để làm chủ công nghệ lõi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Lễ khởi công khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Nhật Bắc).

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đây cũng là sự kiện trọng đại chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bước chuyển mình từ "tham gia" sang "làm chủ"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, việc khởi công nhà máy này không đơn thuần là một dự án công nghiệp: "Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu".

Người đứng đầu Chính phủ phân tích, chip bán dẫn dù nhỏ bé nhưng lại giữ vai trò quyết định các năng lực then chốt, mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện như: Năng lực kinh tế, năng lực công nghiệp, năng lực quốc phòng - an ninh và vị thế quốc gia.

Trong bối cảnh quy mô ngành bán dẫn toàn cầu đạt 2,3 nghìn tỷ USD, Việt Nam đã xác định được vị thế và con đường của mình.

"Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng. Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", Thủ tướng Chính phủ bày tỏ.

Viettel - "hạt nhân" thực hiện nhiệm vụ chiến lược

Giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Tập đoàn Viettel, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực tự lực, tự cường của tập đoàn trong thời gian qua; đặc biệt là việc thiết kế, sản xuất thành công chip 5G, chip chuyên dụng cho hệ thống dò tìm và từng bước làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế chip.

"Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Nhà máy sản xuất chip bán dẫn cho Bộ Quốc phòng và đơn vị triển khai là Tập đoàn Viettel với niềm tin Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm một số chip do Viettel thiết kế và sản xuất (Ảnh: Nhật Bắc).

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Viettel phải đảm bảo 3 nhiệm vụ trọng tâm: Làm chủ công nghệ chế tạo để phục vụ sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ hệ sinh thái thiết kế chip và khởi nghiệp; trở thành trung tâm thực hành đào tạo nhân lực bán dẫn của cả nước.

Để triển khai dự án đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Viettel hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với phát triển nhân lực và kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu.

Song song đó, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm báo cáo bố trí nguồn vốn kịp thời và UBND TP Hà Nội cần khẩn trương bàn giao mặt bằng và đảm bảo đầy đủ hạ tầng thiết yếu về điện, nước, giao thông cho vận hành nhà máy.

Mục tiêu lớn đến năm 2030

Dựa trên Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ tướng đã chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" trong chuỗi cung ứng toàn cầu:

Về doanh nghiệp: Phấn đấu có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo và khoảng 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử.

Về nhân lực: Đào tạo trên 50.000 kỹ sư bán dẫn.

Về kinh tế: Phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với công nghiệp điện tử để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến năm 2030, phấn đấu doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10-15%; doanh thu công nghiệp điện tử vượt 225 tỷ USD/năm.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần "tự lực - tự cường", nhà máy chip đầu tiên sẽ là hạt nhân dẫn dắt, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển "thành công - thành công, thành công hơn nữa" cho ngành công nghệ cao nước nhà.