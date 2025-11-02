Điểm tuần: Nguy cơ lừa đảo từ quảng cáo khiêu dâm trên TikTok

Quảng cáo bán dâm tràn lan trên TikTok

Nhiều người dùng mạng xã hội TikTok cho biết họ thường xuyên bắt gặp các video quảng cáo có nội dung phản cảm, thậm chí là mời chào bán dâm. Khi truy cập theo liên kết gắn cùng video quảng cáo, người dùng sẽ được dẫn tới các hội nhóm môi giới bán dâm trên Telegram.

Kẻ gian đã thực hiện chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân (Ảnh: Thế Anh).

Ban đầu, quản trị viên sẽ gửi một số hình ảnh gợi cảm của nhiều cô gái khác nhau để người dùng lựa chọn. Đồng thời, người dùng cũng nhận được bảng báo giá chi tiết về các gói dịch vụ tình dục với mức chi phí dao động 1-5 triệu đồng.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ cần phải đăng ký trở thành hội viên của câu lạc bộ. Theo quảng cáo, hội viên sẽ nhận được ưu đãi như giảm 50% phí dịch vụ, có thể đặt lịch hẹn tại mọi khu vực hoặc thanh toán sau khi đã dùng dịch vụ.

Trên thực tế, tất cả đều là trò lừa đảo tinh vi được dàn dựng một cách kỹ lưỡng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Giá Pi Network hồi phục

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Pi Network đã tăng từ 0,2 USD lên gần 0,3 USD vào chiều 27/10. Mức tăng trưởng gần 50% này khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra vui mừng khi cho rằng dự án đã phát triển trở lại.

Giá Pi Network đột ngột tăng cao và giảm mạnh trong thời gian ngắn (Ảnh: Thế Anh).

Tuy nhiên, Pi Network không duy trì được đà tăng trưởng lâu khi đồng tiền điện tử này đã bị "xả" ngay lập tức. Đến tối 1/11, đồng tiền điện tử này được giao dịch quanh mức 0,25 USD.

"Việc Pi Network "pump and dump" (tăng và giảm) trong thời gian ngắn cho thấy rõ động thái bơm thổi giá. Tình trạng thao túng giá này thường xuất hiện trên một số đồng memecoin (tiền điện tử trò đùa) nhằm tạo sức hút cho dự án trong thời gian ngắn, từ đó thu lợi", anh Trần Ngọc, một nhà đầu tư tiền số có nhiều năm kinh nghiệm, chia sẻ.

Nvidia đạt mốc vốn hóa kỷ lục 5.000 tỷ USD

Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng 4% ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào sáng thứ Tư (giờ địa phương), đưa giá trị vốn hóa của công ty vượt 5.000 tỷ USD. Nvidia là công ty đầu tiên trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Nvidia là công ty đầu tiên trong lịch sử đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD (Ảnh: Reuters).

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Nvidia cũng là công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD và nắm giữ vị trí công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới từ thời điểm đó đến nay.

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 50%, giúp giá trị vốn hóa của công ty bỏ xa các “ông lớn” công nghệ. Hiện Apple và Microsoft có giá trị vốn hóa lần lượt 4.017 nghìn tỷ và 4.006 nghìn tỷ USD, xếp thứ 2 và thứ 3 trong danh sách các công ty lớn nhất thế giới.

Smartwatch đầu tiên tích hợp màn hình microLED

​Màn hình microLED trên Garmin fenix 8 được thiết kế để dung hòa trải nghiệm hiển thị ngoài trời nắng gắt và màu sắc sống động. Công nghệ này cho phép đẩy độ sáng lên cao mà không suy giảm chất lượng hay gây quá nóng.

Sản phẩm được mở bán với số lượng giới hạn cùng mức giá 54,89 triệu đồng (Ảnh: CTV).

Thiết bị biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích qua Morning Report (tổng quan buổi sáng) và Evening Report (nhìn lại trạng thái trong ngày), giúp cá nhân hóa trải nghiệm theo dõi sức khỏe liền mạch. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn trang bị đầy đủ các chỉ số theo dõi sức khỏe chuyên sâu 24/7.

Nhân viên Amazon bị sa thải vì AI

Tuần qua, Amazon đã lên tiếng xác nhận sẽ sa thải 14.000 nhân viên để đẩy nhanh hơn tiến trình ứng dụng AI vào vận hành công ty.

Hàng chục ngàn nhân viên Amazon sẽ bị AI “cướp” mất công việc trong thời gian tới (Ảnh: CNBC).

Theo The New York Times, công ty dự kiến sẽ có thêm hàng loạt đợt cắt giảm nhân sự trong năm 2026 và sẽ sa thải tổng cộng 30.000 nhân sự, chủ yếu là các nhân viên làm công việc văn phòng, dịch vụ và vận hành, những công việc có thể được thay thế bởi AI.

Nhiều nhân viên của Amazon đã than phiền về việc họ bất ngờ bị buộc thôi việc. Thậm chí không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ khi bị sa thải, dù trước đó công ty vừa thông báo khoản lợi nhuận 18 tỷ USD trong quý vừa qua.

Giá Galaxy S25 Edge giảm hơn chục triệu đồng

Giữa tháng 5, Samsung giới thiệu chiếc điện thoại mỏng nhất thuộc dòng S là mẫu Galaxy S25 Edge tại thị trường Việt Nam. Sau chưa đầy nửa năm, giá bán của sản phẩm này đã giảm hơn chục triệu đồng.

Một số nguồn tin cho biết Galaxy S25 Edge không đạt được doanh số như kỳ vọng (Ảnh: CTV).

Cụ thể, Samsung Galaxy S25 Edge đang được một số đại lý chào bán với mức giá 18,4 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256GB. Mức giá này thấp hơn 11,6 triệu đồng so với giá bán niêm yết tại thời điểm ra mắt.

Việc hãng điều chỉnh giá bán thiết bị được xem là cơ hội tốt để khách hàng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm. Tuy nhiên, chiến lược này lại gây ra không ít ý kiến trái chiều khi việc giảm giá bán sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng mua máy sớm.

Smartphone "nồi đồng cối đá"

Honor X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2m. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm.

Honor X7d đạt chuẩn kháng nước IP65 giúp chống lại bụi bẩn và tia nước (Ảnh: CTV).

Máy tích hợp viên pin kép dung lượng 6.500mAh với độ bền tới 5 năm. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn. Ngoài ra, máy cũng được trang bị hệ thống AI Gemini và hàng loạt tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh.