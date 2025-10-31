Hơn 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng TikTok mỗi tháng

Ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok (Ảnh: Minh Sơn).

TikTok hiện thu hút hơn 460 triệu người dùng tại Đông Nam Á, trong đó có 160 triệu tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam và 50 triệu tại Thái Lan.

Theo ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, khu vực này đang trở thành trung tâm phát triển chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu.

Thống kê cho thấy, 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, khẳng định vai trò của nền tảng này trong hành trình ra quyết định của người tiêu dùng.

Ông Rolla cho biết, TikTok đang bước vào “kỷ nguyên sáng tạo mới” với sự hỗ trợ của AI, kết hợp công nghệ, dữ liệu và sáng tạo để giúp thương hiệu và nhà phát triển ứng dụng tăng trưởng bền vững.

Các chuyên gia nhận định Đông Nam Á là thị trường “ưu tiên ứng dụng di động”, nơi người dùng trung bình dành hơn 5 giờ mỗi ngày trên điện thoại.

Riêng TikTok giữ chân người dùng 90-100 phút mỗi ngày, tương đương thời lượng một bộ phim điện ảnh. Theo Sensor Tower, nửa đầu năm 2025 khu vực ghi nhận 9,4 tỷ lượt tải ứng dụng và 2,6 tỷ USD doanh thu, trong đó doanh thu từ ứng dụng phi trò chơi lần đầu vượt mảng game.

Tại sự kiện "TikTok App Summit 2025", TikTok ký Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược giai đoạn 2025-2028 với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng tới quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy kinh tế sáng tạo, cùng cam kết sử dụng nền tảng của mình để quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy kinh tế sáng tạo.