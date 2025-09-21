Điểm tuần: iPhone 17 lên kệ tại Việt Nam, iOS 26 được phát hành

iPhone 17 chính hãng lên kệ

Đúng 8h sáng 19/9, nhiều khách hàng Việt đã nhận được những chiếc máy iPhone 17 đầu tiên trên thế giới. Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm mới này tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý (Ảnh: Thế Anh).

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được nâng hạng và mở bán sớm iPhone. Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam không còn phải chờ 2-3 tuần để mua iPhone chính hãng như trước.

iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng. Đến nay, iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng. Người mua sẽ phải chờ đợi vài tuần để có thể nhận máy, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ.

Hàng triệu tài khoản bị đánh cắp

Những năm gần đây, AI đã trở thành một trong những động lực công nghệ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. AI không chỉ mở ra khả năng dự báo, phát hiện và phản ứng sự cố nhanh hơn, chính xác hơn mà còn được tội phạm mạng tận dụng như một “vũ khí mới”.

Nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI đã xuất hiện (Ảnh: CTV).

Theo số liệu từ Viettel Threat Intelligence, trong 6 tháng đầu năm 2025 đơn vị này đã ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp tại Việt Nam, gần 530.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), 191 vụ lộ dữ liệu với hơn 3 tỷ bản ghi, gấp ba lần so với cùng kỳ 2024.

Đặc biệt, nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI đã xuất hiện, từ email lừa đảo được cá nhân hóa, deepfake giả mạo đến mã độc tự biến đổi, khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống gặp nhiều thách thức và áp lực.

iOS 26 được phát hành

Rạng sáng 16/9, Apple đã phát hành bản cập nhật chính thức của hệ điều hành iOS 26. Hệ điều hành iOS 26 được xem là một trong những bản nâng cấp lớn nhất mà Apple từng phát hành. Phiên bản này mang đến nhiều thay đổi về giao diện và tính năng cho iPhone.

iOS 26 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới (Ảnh: Apple).

Trên hệ điều hành iOS 26, Apple lần đầu tiên giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới. Thiết kế này cũng được áp dụng đồng bộ trên tất cả nền tảng phần mềm mà công ty phát triển.

Apple cho biết ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass được lấy cảm hứng từ hệ điều hành visionOS. Giao diện hệ thống và các biểu tượng ứng dụng đều được làm mới với thiết kế trong suốt, bắt mắt hơn.

Meta ra mắt kính thông minh

Tại sự kiện Connect thường niên, Mark Zuckerberg đã chính thức giới thiệu một trong những sản phẩm được mong đợi nhất của Meta là kính thông minh thế hệ mới.

Meta cho biết, mục tiêu là đưa công nghệ AI và thực tế tăng cường đến gần hơn với người dùng đại chúng (Ảnh: Meta).

Tâm điểm của sự kiện là chiếc Meta Ray-Ban Display, mẫu kính đầu tiên của công ty tích hợp màn hình hiển thị, hứa hẹn một tương lai nơi thế giới số và thực hòa quyện làm một.

Meta Ray-Ban Display mang một tham vọng trở thành cầu nối giữa những chiếc kính thông minh chỉ hỗ trợ âm thanh hiện tại và các thiết bị thực tế tăng cường (AR). Sản phẩm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng metaverse của Meta.

Xiaomi đối đầu Apple

Theo lịch trình thông thường, Xiaomi sẽ trình làng dòng Xiaomi 16 trong năm nay, nối tiếp Xiaomi 15 ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Xiaomi khoe ảnh mặt lưng của Xiaomi 17 Pro Max, với màn hình phụ được tích hợp vào cụm đảo camera ở mặt lưng (Ảnh: Xiaomi).

Tuy nhiên, để tạo thế đối đầu trực diện với iPhone 17, Xiaomi đã quyết định "nhảy cóc" lên thẳng Xiaomi 17, đồng thời thay đổi cách đặt tên sản phẩm thành Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, tương tự như cách Apple đặt tên cho dòng iPhone mới.

Không giữ bí mật về thiết kế, Xiaomi đã liên tục tung ra hình ảnh và video giới thiệu Xiaomi 17 Pro Max, phiên bản cao cấp nhất, với điểm nhấn là màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng.