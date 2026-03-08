Điểm tuần: Apple ra mắt loạt sản phẩm mới, Galaxy S26 lên kệ

Apple công bố loạt sản phẩm mới

Tuần qua, Apple đã ra mắt hàng loạt sản phẩm mới, bao gồm iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Pro M5, MacBook Air M5 và MacBook Neo.

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại. Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED.

iPhone 17e có 3 phiên bản màu sắc khác nhau (Ảnh: Apple).

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố mẫu iPad Air thế hệ mới sử dụng chip M4. Mẫu máy này tập trung nâng cấp bộ xử lý và hiệu suất, trong khi các tính năng và thiết kế của máy gần như không đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Galaxy S26 lên kệ tại Việt Nam

Từ 0h ngày 6/3, một số đại lý đã bắt đầu mở bán thế hệ Galaxy S26. Đại diện nhiều hệ thống bán lẻ lớn cho biết phiên bản Galaxy S26 Ultra được người dùng tại Việt Nam đặt mua nhiều nhất trong giai đoạn đầu mở bán.

Phiên bản Galaxy S26 Ultra chiếm phần lớn lượng đơn đặt hàng trong giai đoạn đầu mở bán (Ảnh: Thế Anh).

Tại thị trường Việt Nam, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 37 triệu đồng.

Tuy vậy trên thực tế, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được những thiết bị này với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết. Khách hàng đặt trước Galaxy S26 sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1-6 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Phiếu mua hàng này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm.

Smartphone tầm trung có pin 7.000mAh

Honor X8d nổi bật với thiết kế siêu mỏng 7,5mm cùng trọng lượng nhẹ 188g, trong khi vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn 7.000mAh. Máy đạt chứng nhận SGS Thuỵ Sĩ cho khả năng bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2m và khả năng kháng nước chuẩn IP65, giúp xử lý tốt nhiều tình huống tiếp xúc với nước.

Honor X8d tích hợp sẵn nhiều tính năng AI hỗ trợ xử lý hình ảnh và công việc (Ảnh: Bạch Tuyết).

Thiết bị sở hữu camera chính có độ phân giải 108MP, hỗ trợ AI và nhiều tính năng chỉnh sửa hình ảnh. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, màn hình OLED 6,77 inch, hỗ trợ 1,07 tỷ màu và tần số quét 120Hz.

Giá cước Internet cố định đồng loạt tăng

Thị trường Internet cố định tại Việt Nam vừa ghi nhận một đợt điều chỉnh giá đồng loạt từ ba nhà mạng lớn là Viettel, FPT và VNPT. Theo đó, ngưỡng giá "sàn" cho dịch vụ này đồng loạt tăng.

Giá cước của các nhà mạng đồng loạt tăng (Ảnh chụp màn hình).

Trước đây, người dùng chỉ cần chi 180.000 đồng/tháng cho gói tốc độ 300Mbps. Đến nay, mức giá này đã không còn. Trong đó, Viettel và FPT đã nâng mức giá thấp nhất lên 195.000 đồng/tháng, VNPT là 190.000 đồng/tháng (mức tăng nhẹ hơn).

Bên cạnh gói cơ bản, nhiều gói cước cao cấp hơn cũng ghi nhận mức tăng vài chục nghìn đồng tùy theo chính sách mới của từng đơn vị. Đáng chú ý, mức giá trên thường áp dụng cho các khu vực ngoại thành hoặc tỉnh lẻ. Tại các đô thị lớn như nội thành Hà Nội và TPHCM, giá cước Internet thậm chí còn cao hơn.

Vòng tay thông minh tích hợp GPS

Huawei Band 11 Pro lần đầu tiên tích hợp hệ thống định vị GNSS độc lập, cho phép theo dõi lộ trình ngoài trời chính xác ngay trên cổ tay. Chế độ Track Run hỗ trợ chọn làn chạy và tự động điều chỉnh sai số quãng đường, giúp người dùng ghi nhận kết quả sát với thực tế hơn.

HUAWEI Band 11 tích hợp đa dạng tính năng theo dõi sức khỏe và vận động (Ảnh: Huawei).

Phiên bản tiêu chuẩn có hai chất liệu hoàn thiện, gồm khung hợp kim nhôm và khung polyme. Trong khi đó, bản Pro nổi bật với thân máy hợp kim nhôm siêu mỏng, được gia công bằng công nghệ CNC, trọng lượng chỉ khoảng 18g. Dây đeo được làm từ cao su tổng hợp, mang đến cảm giác thoải mái khi vận động.

Nhiều điện thoại sẽ không thể sử dụng MoMo, Zalopay

Bên cạnh các ứng dụng ngân hàng, những nền tảng thanh toán và ví điện tử như MoMo và Zalopay cũng nâng cấp bảo mật theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, nhằm tăng cường an toàn giao dịch cho người dùng.

Các nền tảng thanh toán như MoMo và Zalopay sẽ hạn chế những thiết bị thiếu an toàn (Ảnh: Thế Anh).

Trong thông báo mới nhất, MoMo cho biết hệ thống sẽ tự động thoát hoặc dừng ứng dụng, đồng thời gửi thông báo nếu phát hiện thiết bị của người dùng có dấu hiệu mất an toàn.

Tương tự, Zalopay cũng đã đưa ra thông báo trên trang web chính thức về việc triển khai nâng cấp tiêu chuẩn an toàn giao dịch và hệ thống bảo mật trên ứng dụng Zalopay. Cụ thể, ứng dụng Zalopay sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động và xuất hiện thông báo nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu mất an toàn.