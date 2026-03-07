Di Động Việt cập nhật bảng giá Samsung Galaxy S26

Giá Samsung Galaxy S26 bản tiêu chuẩn

Phiên bản tiêu chuẩn Samsung S26 hướng đến người dùng muốn trải nghiệm hiệu năng flagship trong mức chi hợp lý hơn. Với phiên bản 12GB/256GB, mức giá niêm yết là 25,99 triệu đồng.

Trong khi đó, bản 12GB/512GB là 31,99 triệu đồng, phù hợp với người dùng thường xuyên quay video, lưu trữ hình ảnh dung lượng lớn hoặc sử dụng máy cho công việc.

Samsung Galaxy S26 bản tiêu chuẩn (Ảnh: Di Động Việt).

So với thế hệ trước, giá bán Samsung S26 có thể cao hơn khoảng 1-2 triệu đồng, chủ yếu đến từ chi phí linh kiện và tiến trình sản xuất mới.

Giá Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung S26 Plus được định vị ở phân khúc cao hơn bản tiêu chuẩn nhờ màn hình lớn và không gian hiển thị rộng rãi hơn. Năm 2026, phiên bản này tập trung vào dung lượng 256GB và 512GB, không còn tùy chọn 128GB.

Cụ thể, bản 12GB/256GB là 29,99 triệu đồng, còn bản 12GB/512GB là 35,99 triệu đồng. Mức giá này tạo khoảng cách hợp lý so với bản thường, đồng thời vẫn thấp hơn đáng kể so với Ultra.

Việc loại bỏ bản 128GB cho thấy định hướng tập trung vào nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng khi người dùng sử dụng nhiều tính năng AI và quay chụp độ phân giải cao.

Giá Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung S26 Ultra tiếp tục là phiên bản cao cấp nhất trong series với nhiều trang bị chuyên sâu như bút S Pen tích hợp, chip Snapdragon® 8 Elite Gen 5 khủng và công nghệ màn hình Privacy Display độc quyền. Mức giá cho Samsung Galaxy S26 Ultra phiên bản 12GB/256GB là 36,99 triệu đồng.

Samsung Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Di Động Việt).

Bản 12GB/512GB với mức niêm yết là 42,99 triệu đồng và đối với cấu hình 16GB/1TB là 51,99 triệu đồng. Mức giá của Ultra phản ánh định vị là thiết bị dành cho người dùng cần hiệu năng cao, dung lượng lớn và nhiều tính năng hỗ trợ công việc sáng tạo.

Tổng hợp bảng giá Samsung Galaxy S26 Series tại Việt Nam

Mức giá trên cho thấy sự phân bổ rõ ràng giữa các phiên bản trong dòng Samsung Galaxy S26, phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau.

Khách hàng liên hệ trực tiếp Di Động Việt hoặc đến cửa hàng gần nhất để được hỗ trợ tư vấn miễn phí về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn nhất (Ảnh: Di Động Việt).

Mua Samsung Galaxy S26 Series tại Di Động Việt

Người dùng có thể theo dõi thông tin và đặt mua Samsung Galaxy S26 Series chính hãng tại Di Động Việt, hệ thống bán lẻ cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành hấp dẫn. Tại đây, khách hàng dễ dàng cập nhật giá bán mới nhất cùng các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn mở bán.

Bên cạnh đó, Di Động Việt còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn như thu cũ đổi mới, trả góp linh hoạt và giao hàng nhanh toàn quốc. Để được tư vấn chi tiết, người dùng có thể liên hệ hotline 1800 6018 hoặc truy cập didongviet.vn để không bỏ lỡ các ưu đãi mới nhất dành cho Samsung Galaxy S26 Series.