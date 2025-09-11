Dấu chấm hết cho iPhone xách tay tại Việt Nam

Nguyên nhân chính là do thị trường Việt Nam đã được Apple nâng hạng và giao máy sớm ngay trong đợt hàng đầu tiên. Cụ thể, những chiếc iPhone 17 chính hãng sẽ lên kệ và được giao đến tay người dùng Việt từ 8h sáng 19/9.

iPhone 17 chính hãng sẽ lên kệ từ 8h sáng 19/9 (Ảnh: Tom's Guide).

"Năm nay, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất thế giới. Tôi không còn lý do gì để qua Thái Lan nhập iPhone xách tay như trước", anh Đinh Công, một người có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh iPhone xách tay, chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone xách tay lâu năm tại TPHCM, cho biết việc nhập hàng iPhone 17 xách tay trong ngày đầu mở bán vô cùng rủi ro.

"Những năm trước, tôi đều xếp hàng để mua sớm iPhone xách tay tại Singapore và đưa về Việt Nam. Tuy vậy, thị trường lúc này đã hoàn toàn khác. Tôi sẽ cần thời gian để quan sát thêm về biến động của thị trường.

Trong trường hợp nguồn cung của máy chính hãng đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước, tôi sẽ không nhập máy xách tay. Nếu nguồn cung thiếu, tôi có thể sẽ xem xét về việc nhập hàng", anh Thanh nói thêm.

Trong những năm gần đây, quy mô của thị trường iPhone xách tay tại Việt Nam liên tục thu hẹp. Apple đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau nhằm "làm sạch" thị trường.

Nhiều dân buôn từ bỏ việc xách tay iPhone 17 (Ảnh: TechRadar).

Thông qua hàng loạt động thái như siết chặt chính sách bảo hành hay giảm giá sản phẩm, iPhone xách tay đã dần mất đi chỗ đứng trên thị trường. Việc Apple quyết định nâng hạng thị trường Việt Nam và mở bán sớm iPhone 17 được xem là dấu chấm hết cho phân khúc iPhone xách tay.

Tuy vậy, những thiết bị này khó có thể biến mất một cách hoàn toàn. Vẫn có một nhóm khách hàng yêu thích iPhone xách tay từ thị trường Mỹ vì cho rằng sản phẩm có chất lượng cao hơn. Trong khi đó, một nhóm khác lại ưa chuộng iPhone 2 SIM xách tay từ thị trường Hong Kong.

Tuy nhiên, đây chỉ là một nhóm rất ít người dùng với nhu cầu đặc thù. Để có thể triệt để loại bỏ iPhone xách tay, Apple sẽ cần đáp ứng đủ nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu sản phẩm lên kệ.